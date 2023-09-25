صالح زارعی در گفتو گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: دفاع مقدس گنجینه تمامنشدنی و بیبدیل در تاریخ این کشور است که به دست جوانان این مرز و بوم تمام معادلات دشمن به هم خورد و هشت سال جنگ ناکامی و سیهرویی را برای آنها به همراه داشت.
وی تصریح کرد: رژیم بعث با تکیه بر قدرتهای امپریالیسم شرق و غرب سعی کرد تا جلوی حاکمیت منطق جهاد و شهادت را بگیرد و سعی داشته باشد تا ملت ایران را خسته و ناامید جلوه دهد.
فرمانده سپاه شهرستان نمین گفت: شکوه و عظمت دوران دفاع مقدس همچنان برای دشمنان کابوسی تمامنشدنی است و ما راهی جز رجوع به فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت نداریم تا در ادامه مسیر انقلاب بتوانیم سرمایههای معنوی خود را حفظ کرده و فتوحاتمان را گسترش دهیم.
زارعی افزود: در گذشته مجاهدت رزمندگان با تکیه بر ایمان به خداوند و روحیه معنوی توانست دشمن را زمینگیر کند و در این عرصه همچنان باید قدرتمندانه حاضر شده و جنگ ترکیبی و شناختی دشمن را نیز به نقطه شکست و ناکامی بکشانیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: امروز تفکر انقلابی و بسیجی با حفظ روحیه جهادی بسیار مهم و علاج بخش گرفتاریها و دغدغههای امروز است و قطعاً در پیشبرد امور میتوانیم با تکیه بر همین فرهنگ بی بدیل توطئه دشمنان را خنثی و با هوشمندی استکبار را در سنگر خفت بار خود غافلگیر کنیم.
زارعی اخلاص در عمل و حفظ روحیه انقلابی را بسیار مهم عنوان کرد و ادامه داد: مدیریت جهادی و انقلابی میتواند ضعفها و نقصها را برطرف و کشور را به نقطه استقلال و خودکفایی برساند که ضرورت دارد با گسترش فرهنگ شهادتطلبی و مقاومت بتوانیم در عرصههای مختلف شایسته عمل کنیم.
وی فرمایشات مقام معظم رهبری را در دیدار با پیشکسوتان جهاد و شهادت یادآور شد و اضافه کرد: در این سخنرانی مقام معظم رهبری به صراحت اعلام کردند که دفاع مقدس حق حیات بر گردن ما دارد و همه وظیفه داریم در جهاد تبیین دستاوردهای هشت ساله را بازگو کنیم.
فرمانده سپاه شهرستان نمین بیان کرد: در گرامیداشت هفته دفاع مقدس ۶۰ عنوان برنامه در شهرستان نمین در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و تبیینی اجرا شده و افتتاح پروژههای محرومیتزدایی شامل آسفالتریزی راههای روستایی، احداث ساختمان برای محرومان و پروژههای آبرسانی را شاهد خواهیم بود.
نظر شما