تخریب و تسطیح بناهای خطرساز و فاقد استحکام در بافت تاریخی کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، محمود عابدی گفت: در این بناها به دلیل بافت و غیرایمن‌بودن، ظرفیت بروز حوادث خطرناک بسیار بالا بود.

وی گفت: درباره وضعیت خانه‌های یادشده، براساس گزارش‌های رسیده از شهروندان، ابتدا موقعیت و وضعیت آنها بررسی، و سپس با هدف حفظ زیبایی بصری و امنیت اجتماعی، چند نوبت اخطار کتبی صادر و به مالک ارائه می‌شود.

عابدی ادامه داد: در صورتی‌که مالک به اخطارهای صادرشده، توجه نکند یا مدت طولانی در دسترس نباشد، در راستای اجرای تبصره ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم، بناهای خطرساز و فاقد استحکام، تخریب، تسطیح و رفع خطر می‌شوند.

وی اظهار داشت: در سه‌ماه اخیر، سه بنای متروکه که وضعیت نابسامانی داشتند، پس از طی مراحل قانونی، تخریب و تسطیح شد.