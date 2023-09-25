به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الله رئیسی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: کیل‌گیری دو محصول بادام و هلو به منظور شناسایی و معرفی تولیدکنندگان نمونه این محصولات انجام شد.

وی افزود: کیل‌گیری بادام و هلو با حضور کارشناسان باغبانی و ترویج استانی و شهرستانی و باغداران انجام گرفت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سامان ادامه داد: بادام و هلو با داشتن ۱۳ هزار هکتار سطح زیر کشت جز محصولات غالب این شهرستان می‌باشند.

رئیسی ضمن قدردانی از تلاش بهره‌برداران عرصه تولید بادام عنوان کرد: شهرستان سامان به لحاظ باغداری و تولید سالانه انواع محصولات باغی جایگاه برتر تولید محصولات باغی را در سطح چهارمحال و بختیاری به خود اختصاص داده است.

وی کیل‌گیری با هدف انتخاب و معرفی تولید کنندگان برتر، ایجاد رقابت سالم بین بهره‌برداران جهت تولید بیشتر و بهتر محصول از نظر کمی و کیفی، افزایش بهره‌وری و راندمان تولید، الگو قراردادن کشاورزان نمونه و بکارگیری آنها در فرایند ترویج و اشاعه اطلاعات نوین بخش کشاورزی انجام می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سامان خاطر نشان کرد: برای انتخاب نمونه‌های بخش کشاورزی علاوه بر عملکرد، رعایت اصول فنی و بهداشتی، بهره وری از منابع آب و خاک، سلامت و کیفیت محصول نیز مورد توجه قرار گرفت.

رئیسی اضافه کرد: با توجه به عدم سرمازدگی بهاره و بارندگی‌های سال جاری باغ آقای علی‌بیگی با تولید ۵٫۵ تن در هکتار بادام و باغ آقای موسوی با تولید ۸۰ تن در هکتار هلو از عملکرد بالایی در این شهرستان برخوردار است و امیدواریم به عنوان باغداران نمونه استانی معرفی شوند.