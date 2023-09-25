ترمیم خسارات ناشی از حادثه سامانه آفندی آغاز شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل نادری به همراه دیگر مسئولان از روند مرمت ساختمان ۳۰۳ واقع در شهرک رودکی و برخی ساختمان‌های بلوار استاندارد که خسارات جزئی دیده بودند جهت برآورد هزینه و بررسی روند مرمت ساختمان‌ها بازدید کرد.



وی افزود: روند تعمیر و ترمیم مشکل گاز ساختمان تا فردا به پایان می‌رسد و تعمیر آسانسور نیز در اسرع وقت انجام خواهد شد.



فرماندار مرکز استان گفت: تمامی خسارات، توسط بیمه به نمایندگی از وزارت دفاع پرداخت خواهد شد.

در ۲۷ شهریور ماه گذشته یک فروند سامانه موشکی دچار نقص فنی شد و سقوط کرد، در این حادثه قطعاتی از سامانه در شهر سقطو کرد که باعث خساراتی شد اما خوشبختانه تلفاتی در پی نداشت.