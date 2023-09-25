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۳ مهر ۱۴۰۲، ۹:۱۳

فرماندار گرگان:

ترمیم خسارات ناشی از حادثه سامانه آفندی آغاز شده است

ترمیم خسارات ناشی از حادثه سامانه آفندی آغاز شده است

گرگان-فرماندار شهرستان گرگان در بازدید از روند پیشرفت جبران خسارات حادثه سامانه آفندی گفت: مراحل ترمیم و مرمت خسارات حادثه با سرعت در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل نادری به همراه دیگر مسئولان از روند مرمت ساختمان ۳۰۳ واقع در شهرک رودکی و برخی ساختمان‌های بلوار استاندارد که خسارات جزئی دیده بودند جهت برآورد هزینه و بررسی روند مرمت ساختمان‌ها بازدید کرد.

وی افزود: روند تعمیر و ترمیم مشکل گاز ساختمان تا فردا به پایان می‌رسد و تعمیر آسانسور نیز در اسرع وقت انجام خواهد شد.

فرماندار مرکز استان گفت: تمامی خسارات، توسط بیمه به نمایندگی از وزارت دفاع پرداخت خواهد شد.

در ۲۷ شهریور ماه گذشته یک فروند سامانه موشکی دچار نقص فنی شد و سقوط کرد، در این حادثه قطعاتی از سامانه در شهر سقطو کرد که باعث خساراتی شد اما خوشبختانه تلفاتی در پی نداشت.

کد مطلب 5894461

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