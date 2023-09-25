به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، نهمین دوره ثبت‌نام بورسیه دانشجویان مستعد دانشگاه تهران با حمایت جمعی از خیّرین نیک‌اندیش آغاز شد و دانشجویان واجد شرایط در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه تهران تا ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۲ فرصت دارند با مراجعه به سایت معاونت دانشجویی دانشگاه تهران نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

بر اساس اعلام بنیاد حامیان دانشگاه تهران، دانشجویان کارشناسی دوره روزانه از ترم سوم با شرط معدل کل ۱۷، دانشجویان کارشناسی ارشد دوره روزانه از ترم دوم با شرط معدل کل ۱۸ و همچنین دانشجویان ورودی مهر ۱۴۰۲ در مقطع کارشناسی ارشد بر اساس بالاترین رتبه‌های آزمون سراسری هر رشته (با اولویت رتبه ۱) می‌توانند برای استفاده از تسهیلات بورسیه دانشجویان مستعد دانشگاه تهران نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند.

مبلغ بورسیه برابر ۵۰ میلیون ریال برای یک سال تحصیلی (از مهر ماه ۱۴۰۲ تا تیر ماه ۱۴۰۳) است.

اولویت سهیه بورسیه با دانشجویانی است که در بخش همیار دانشجو در یکی از واحدهای دانشگاه تهران فعالیت داشته و یا اینکه جهت همیار دانشجویی در سال تحصیلی جدید اعلام آمادگی می‌کنند.

دانشجویان واجد شرایط، لازم است ثبت‌نام الکترونیکی را از طریق فرم ثبت‌نام نهمین دوره بورسیه دانشجویان مستعد (برتر) - بنیاد حامیان دانشگاه تهران در سایت معاونت دانشجویی دانشگاه تهران به نشانی https://student.ut.ac.ir انجام دهند و در مرحله اعلام شماره حساب بانکی، شماره حساب بانک طرف تعهد دانشگاه را اعلام کنند.