ترخیص بازیکنان مسموم تیم خوشه طلایی از بیمارستان مسجدسلیمان

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر جلیلی صبح امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای در تشریح آخرین وضعیت بازیکنان تیم فوتبال خوشه طلایی گفت: بر اساس اطلاعات دریافتی، ۲۹ نفر از اعضای تیم فوتبال خوشه طلایی غذایی مشترک در هتل مصرف کرده بودند که از این تعداد ۱۲ نفر با علامت مسمومیت به بیمارستان ۲۲ بهمن مسجدسلیمان انتقال یافتند.

وی افزود: گفته می‌شود این افراد علاوه بر مصرف وعده ناهار در هتل، بیرون از هتل نیز میان وعده خورده بودند.

جلیلی با بیان اینکه از بازیکنان و غذاهای مصرفی آزمایش نمونه برداری شد، ادامه داد: تاکنون نتیجه آزمایش‌ها اعلام نشده است، البته بازیکنان پس از درمان سرپایی از بیمارستان ترخیص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، روز یکشنبه در حالی که قرار بود بازی ۲ تیم خلیج فارس ماهشهر و خوشه طلایی از ساعت ۱۸ و ۴۵ دقیقه در مسجدسلیمان برگزار شود، چند بازیکن تیم خوشه طلایی پس از ورود به ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان به دلیل مسمومیت راهی بیمارستان شدند و همین موضوع باعث تأخیر در آغاز بازی شد.

در این بازی که خوشه طلایی با کمبود بازیکن مواجه بود، به تساوی بدون گل دست پیدا کرد.