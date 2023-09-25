فرصت انتخاب رشته در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دستیاری پزشکی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، پنجاهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ با حضور ۱۱ هزار داوطلب برگزار شد. در نهایت بیش از ۷ هزار نفر از داوطلبان مجاز به تعیین رشته شدند و در نهایت حدود ۴ هزار نفر پذیرفته شدند. نتایج نهایی پنجاهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ۵ شهریور ۱۴۰۲ اعلام شد.

مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام کرده است برای این دوره از آزمون دستیاری، مرحله تکمیل ظرفیت اجرا می‌شود و مرحله تکمیل ظرفیت در پنجاهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی از امروز سوم مهرماه آغاز شده است و داوطلبان واجد شرایط تا ۷ مهرماه می‌توانند انتخاب رشته کنند.

آن دسته از داوطلبان پنجاهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی که در مرحله اصلی مجاز به انتخاب رشته محل بوده و در اعلام نتایج مرحله اصلی مردود اعلام شده اند و یا به هر دلیل موفق به انجام انتخاب رشته محل نشده اند، می‌توانند از ساعت ۱۰ صبح دوشنبه ۳ مهر تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲ با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی، انتخاب رشته کنند.

ضمناً براساس رأی صادره در نود و یکمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ۱۹ آبان ۱۳۹۸ داوطلبان با توجه به نمره و حدنصاب مرحله اصلی هر رشته محل، مجاز به انتخاب آن رشته محل هستند.

به بیان دیگر هر داوطلب در فرم انتخاب رشته محل خود قادر است تنها رشته محل‌هایی رامشاهده کند که نمره حد نصاب لازم آنها را کسب کرده باشد. کسب حد نصاب لازم در هر رشته محل به منزله پذیرش نهایی نیست و پذیرش نهایی براساس قوانین و مقررات مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته محل است.

تذکر ۱: داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته محل‌های مربوط به سهمیه مناطق محروم هستند، در صورت علاقمندی به انتخاب رشته محل‌های مذکور باید براساس جدول شماره ۱ دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل نیاز دانشگاه‌های علوم پزشکی در هر رشته، جهت سپردن تعهد به مناطق محروم استان‌های محل استقرار آن دانشگاه‌ها انتخاب رشته محل کنند.

تذکر ۲: داوطلبانی که با استفاده از سهمیه استعداد درخشان و استریت معدل… و در پنجاهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی شرکت کرده اند، چنانچه تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ فارغ التحصیل شده باشند مجاز به انتخاب رشته محل هستند. در غیر اینصورت شرکت ایشان در این مرحله تکمیل ظرفیت تخلف محسوب شده و براساس قوانین با آنها برخورد خواهد شد.

میزان ظرفیت در مرحله تکمیل ظرفیت پنجاهمین دوره آزمون دستیاری پزشکی در ۱۳ رشته تخصصی شامل بیماری‌های داخلی، بیماری‌های عفونی و گرمسیری، بیهوشی، پزشکی اجتماعی، پزشکی قانونی، جراحی عمومی، جراحی کلیه و مجاری ادراری، زنان و زایمان، طب اورژانس، کودکان، روانپزشکی، طب سالمندی، پزشکی خانواده ۱۳۳۰ نفر است.

پیش از این ظرفیت پذیرش در پنجاهمین دوره دستیاری ۴ هزار و ۶۱۲ نفر اعلام شده بود.