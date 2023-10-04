دکتر محمدمهدی نوروزشمسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فرآیند بررسی انتخاب رشته در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دستیاری پزشکی چندان طولانی نخواهد بود و پیش بینی می شود نتایج نهایی پذیرش در این مرحله در هفته آینده اعلام شود.

به گزارش مهر، پنجاهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ با حضور ۱۱ هزار داوطلب برگزار شد. بیش از ۷ هزار نفر از داوطلبان مجاز به تعیین رشته شدند و در نهایت حدود ۴ هزار نفر پذیرفته شدند. نتایج نهایی پنجاهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ۵ شهریور ۱۴۰۲ اعلام شد.

پس از اعلام نتایج نهایی مرحله تکمیل ظرفیت در پنجاهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی از سوم مهرماه آغاز شد و داوطلبان تا ۷ مهرماه فرصت داشتند نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

میزان ظرفیت در مرحله تکمیل ظرفیت پنجاهمین دوره آزمون دستیاری پزشکی در ۱۳ رشته تخصصی شامل بیماری‌های داخلی، بیماری‌های عفونی و گرمسیری، بیهوشی، پزشکی اجتماعی، پزشکی قانونی، جراحی عمومی، جراحی کلیه و مجاری ادراری، زنان و زایمان، طب اورژانس، کودکان، روانپزشکی، طب سالمندی، پزشکی خانواده ۱۳۳۰ نفر بود.

پیش از این ظرفیت پذیرش در پنجاهمین دوره دستیاری ۴ هزار و ۶۱۲ نفر اعلام شده بود.