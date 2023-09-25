علی خاکسار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری رویدادها و برنامههای متعدد در شهرها و روستاهای استان همدان به مناسبت هفته گردشگری اظهار کرد: همایش بزرگ پاسداشت روز جهانی جهانگردی با حضور مقامات و مدیران ارشد ملی و استانی برگزار میشود.
وی افزود: افتتاح یک واحد سفرهخانه سنتی و هفت دفتر خدمات مسافرتی جهانگردی، برگزاری کارگاههای آموزشی با نگاه به شعار سال گردشگری "گردشگری و سرمایهگذاریهای سبز" و چند جشنواره در حوزه گردشگری کشاورزی از جمله برنامههای تدارک دیده شده در همدان است.
خاکسار خاطرنشان کرد: جشنواره گردو تکانی در شهر سرکانِ شهرستان تویسرکان در روز ۶ مهرماه، جشنواره شیرهپزی انگور در روستای ازناوله ملایر ۶ و ۷ مهرماه و جشنواره آلو در روستای حیدره قاضیخان شهرستان بهار ۷ مهرماه برگزار میشود.
معاون گردشگری همدان با اشاره به سایر برنامهها بیان کرد: جشنواره گلرنگ در روستای قباقتپه شهرستان کبودرآهنگ ۸ مهرماه، جشنواره رازیانه در روستای سلطانآباد شهرستان رزن ۹ مهرماه و جشنواره سیب در روستاهای کوهانی و جهانآباد شهرستان نهاوند ۱۰ مهرماه برگزار خواهد شد.
وی عنوان کرد: جشنواره خوشه برتر در روستای جوزان شهرستان ملایر ۱۱ مهرماه و جشنواره بادام و محصولات باغی در روستای علیآباد دمق شهرستان ملایر ۱۳ مهرماه برگزار میشود.
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