به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین محمدعلی نکونام صبح دوشنبه در آئین نمادین استانی عطر انتظار در هنرستان شهید حقیقی شهرکرد اظهار کرد: انتظار برای ظهور حضرت مهدی (عج) بسیاری را متزلزل میکند و به ناباوری سوق میدهد.
وی تصریح کرد: حضرت مهدی (عج) ادامهدهنده راه پیامبر (ص) است و غیبت طولانی ایشان برخی را دچار شک و شبهه میکند.
نماینده ولیفقیه در چهارمحال و بختیاری افزود: وظیفه ما در مدت غیبت این است که صادقانه دل به حجت خدا بسپاریم.
نکونام ادامه داد: امروز ولی امر مسلمین بهعنوان نماینده امام زمان (عج) است و اگر در محضر ایشان متزلزل نشدیم قطعاً در محضر امام زمان (عج) هم دچار تزلزل نخواهیم شد.
وی بیان داشت: اگر گوش به فرمان نایب امام زمان باشیم میتوان گفت گوش به فرمان امام غایب هم هستیم.
نماینده ولیفقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: بیانیه گام دوم انقلاب راهگشا و جهتدهنده است و بنابراین لازم است این بیانیه با دقت مطالعه شود و برنامه عملی نسل جوان قرار گیرد، چراکه مقام معظم رهبری در این بیانیه برنامه تعریف کرده و نسل جوان را هدایت کردهاند.
نکونام اضافه کرد: جوانان باید به فکر باشند و خود را از مهالک و فضاهای وسوسهانگیز برهانند چراکه قرآن بر نجات انسانها توسط خودشان تاکید کرده است.
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