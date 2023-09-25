به گزارش خبرنگار مهر، محسن حسین میرزایی صبح دوشنبه در آئین رونمایی از پوستر بیست و یکمین جشنواره بینالمللی هنرهای نمایشی، آئینی و سنتی در چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: هر چه در راستای افزایش نشاط اجتماعی استان کار کنیم باز هم کم است.
وی تصریح کرد: باید همه همت و تلاشمان را برای ساری و جاری کردن نشاط اجتماعی در بین همه آحاد جامعه به کار بگیریم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری بیان داشت: شواهد حاکی از آن است که تابآوری مردم در حال کاهش است و از همینرو برای تلطیف این فضا هرچه کار فرهنگی صورت گیرد تأثیر دارد.
حسینمیرزایی یادآور شد: کار فرهنگی کار یک اداره، مجموعه یا سازمان نیست و همه دستگاههای مرتبط و غیرمرتبط باید پای کار بیایند.
وی با بیان اینکه برگزاری برنامههای شاد و نشاطآفرین مانند جشنها و پیادهرویها اهمیت بالایی دارد خاطرنشان کرد: کارهای فرهنگی خوبی در استان صورت میگیرد اما اطلاعرسانیها باید کامل، مستمر و مؤثر باشد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری یادآور شد: فضای مجازی، صدا و سیما، رسانهها و… باید پای کار بیایند برای اطلاعرسانی برنامههای فرهنگی.
نظر شما