جنگ تحمیلی نقطه برجسته تاریج ایران/اسناد دفاع مقدس فراموش نشود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رضا مهدوی صبح دوشنبه در دیدار با خانواده شهدا، کارکنان و رزمندگان سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به رشادت های زرمندگان در هشت سال دفاع مقدس بیان کرد: امنیت دفاع مقدس باعث تحول، پیشرفت، پیشبرندگی بود و امروز نیاز هست تا این روحیه جهادی را بازبینی و تقویت کنیم و از آن بهره ببریم.

وی با بیان اینکه باید رشادت ها، اقدامات جهادی، روحیه خودباوری رزمندگان دفاع مقدس را به نسل امروز انتقال دهیم، افزود: همچنین نباید اجازه دهیم که اسناد دفاع مقدس به فراموشی سپرده شود بلکه باید تبیینگر این رشادت ها، ایثار، خودباوری باشیم.

سردار مهدوی اظهار کرد: دفاع مقدس یک نقطه برجسته در تاریخ جمهوری اسلامی است که رزمندگان جهاد سازندگی نقش بی بدیلی در انجام آن ایفا کردند.

وی با اشاره به اقدامات ارزشمند جهادگران سازندگی در دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: سنگر سازان جنگ تحمیلی زیر باران ترکش، خمپاره و نارنجک دشمن برای ایجاد جان پناه و خاکریز برای رزمندگان ایثارگرانه فعالیت می کردند.

فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی افزود: گاهی برای ایجاد یک خاکریز ده ها نفر شهید می شدند اما با روحیه جهادی که داشتند برای خدمت در این مسیر از یکدیگر سبقت می گرفتند.

وی بیان کرد: در جنگ تحمیلی با یک فرمان امام خمینی جوانان وارد جبهه شدند و حضور تمام رزمندگان در دفاع از میهن آگاهانه و از روی بصیرت بود و بر اساس ایمان، تعهد، روحیه جهادی خون خود را به پای درخت انقلاب اسلامی نثار کردند.

وی با بیان اینکه با بیان اینکه امام راحل جنگ را مردمی کرد، ادامه داد: در طول عمر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس هر کجا به نیروی مردم تکیه کردیم پیروز شدیم اما هر زمان از خود باوری و تکیه بر توان داخلی فاصله گرفتیم ناموفق بودیم.

سردار مهدوی اظهار کرد: در آن دوران کشور عراق با انگیزه تصرف اراضی ایران و تصاحب خوزستان و استکبار جهانی که با انقلاب اسلامی منافع خود را در ایران از دست داده بود، دست در دست یکدیگر بر علیه جمهوری اسلامی متحد شدند و جنگ تحمیلی را به راه انداختند.

وی بیان کرد: اگر در جنگ نابرابر تحمیلی مقاومت کردیم و برای اولین بار در تاریخ ایران حتی یک وجب از خاک کشور را به بیگانگان ندادیم، به واسطه مقاومت، ایمان، خودباوری، روحیه جهاد و شهادت رزمندگان و شهدا و نسلی بود که امید امام راحل بودند.

بنا به گفته سردار مهدوی، امامین انقلاب اسلامی از جنگ با عنوان گنج یاد کردند چرا که در جنگ تحمیلی به خودباوری، مدیریت اقتصادی، موفقیت در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با رهبری حکیمانه امام خمینی رسیدیم.

فرمانده سپاه انصار الرضا (ع) خراسان جنوبی بیان کرد: مقام معظم رهبری هم بارها تاکید کردند که باید با نگاه دفاع مقدس و روحیه جهادی مسائل کشور را انجام داد.