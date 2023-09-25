به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره «مادر»، به دبیرخانه این دوره جشنواره ملی فیلم و عکس «مادر»، ۵۰۸ قطعه عکس واصل شد که از این تعداد ۲۹۷ اثر برای داوری به هیات داوران بخش عکس این دوره از جشنواره متشکل از فاطمه ابراهیمی، مهناز شفیعی و منصوره معتمدی سپرده شد.

هیات داوران پس از ارزیابی، ۱۳ اثر از ۹ هنرمند عکاس را شایسته حضور در بخش پایانی دانستند. اسامی عکاسان راه یافته به مرحله پایانی به این شرح است:

علی رئیسی (یک عکس)

علی رضویان (پنج عکس)

مجتبی گیتی (یک عکس)

فاخته جلایرنژاد (یک عکس)

حمیدرضا مجیدی (یک عکس)

یاسر محمدخانی (یک عکس)

محمد آهنگر (یک عکس)

سعیدرضا مقصودی (یک عکس)

امید علی‌زاده (یک عکس)

سومین دوره جشنواره «مادر» به دبیری منصوره مصطفی‌زاده توسط معاونت امور فرهنگی و اجتماعی مترو تهران و موسسه تصویر شهر، موسسه نیلا فرهنگ و با مشارکت و حمایت اپلیکیشن روبیکا مهر ماه سال جاری برگزار می‌شود.