احمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح سرشماری زنبورستان‌ها از ۱۵ تا ۲۷ مهر ماه امسال در تمام شهرستان‌های استان اجرا می‌شود.

معاون تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام اعلام نمود طرح سرشماری زنبورستان ها از ۱۵ تا ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۲ با هدف آمارگیری زنبورستان‌های استان شامل تعداد بهره برداران، تعداد کلونی‌ها و میزان تولید محصولات و فرآورده‌ای زنبور عسل انجام می‌شود.

وی اظهار کرد: با توجه به عملیات میدانی سرشماری زنبورستان ها توسط کارشناسان پهنه مراکز جهاد کشاورزی، در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۷ مهرماه ۱۴۰۲، کوچ زنبورستان ها ممنوع است.

محمدی یادآور شد: طرح سرشماری کلنی‌های زنبور عسل در استان ایلام توسط کارشناسان پهنه مراکز جهاد کشاورزی شهرستان‌های تابعه انجام می‌شود و نتایج آن در سامانه جامع پهنه بندی و مدیریت داده‌های کشاورزی ثبت خواهد شد.

معاون امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: زنبورداران استان می‌توانند برای ثبت اطلاعات زنبورستان‌های خود به مرکز جهادکشاورزی شهرستان محل فعالیت خود مراجعه کنند.