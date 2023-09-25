عملیات حشد شعبی در غرب عراق/ انهدام مخفیگاه داعشی در صلاح الدین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، فرماندهی ستاد عملیات حشد شعبی در الانبار عراق، عملیات امنیتی گسترده‌ای را با هدف پاکسازی مناطق بیابانی در غرب الانبار و نوار مرزی عراق و سوریه آغاز کرد.

این عملیات پس از دریافت داده‌های اطلاعاتی دقیق مبنی بر تحرکات هسته‌های داعش در مناطق غیر مسکونی آغاز شد.

قاسم مصلح، فرمانده ستاد عملیات حشد شعبی در الانبار گفت که تیپ‌های حشد و اداره‌های پشتیبان آن صبح امروز عملیات امنیتی گسترده‌ای را در وادی الکعره، الولید، الرطبه، عکاشات و مناطق اطراف آن آغاز کردند.

وی ادامه داد: عملیات ما تا غلبه بر هسته‌های تروریستی و حامیان آنها ادامه خواهد داشت. مناطق غرب الانبار به برکت هماهنگی امنیتی میان نهادهای امنیتی و حشد شعبی و همکاری اطلاعاتی شهروندان از امنیت عالی برخوردار است. ما به ساکنان االنبار اطمینان می‌دهیم که فرزندان شما در حشد شعبی به طور تمام قد حامی شما هستند و هر آنکه سودای ناامنی در سر داشته باشد را نابود خواهند کرد.

سقوط بالگرد آموزشی در کوت عراق

خبر دیگر اینکه وزارت دفاع عراق روز دوشنبه از سقوط یک بالگرد آموزشی در شهر کوت و مجروحیت سرنشینان آن خبر داد.

وزارت دفاع عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد: این حادثه در جریان تمرینات نیروی هوایی ارتش عراق در پایگاه هوایی کوت و بر اثر نقص فنی بالگردی از نوع جت رنجر روی داد. تیم فنی وزارت دفاع برای بررسی شرایط حادثه و تشخیص خلل فنی که منجر به سقوط این بالگرد شده عازم محل شده است.

انهدام دو مخفیگاه داعشی در صلاح الدین عراق

خبر دیگر اینکه وزارت دفاع عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروی هوایی ارتش عراق دو پناهگاه تروریستی را در استان صلاح الدین ویران کرد.

این عملیات در حین انجام مأموریت شناسایی، بررسی و بازرسی منطقه انجام شد.