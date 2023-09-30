واشنگتن مدعی بازداشت یکی از سرکردگان اصلی داعش در سوریه شد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) در بیانیه‌ای مدعی شد که نیروهای این کشور در حمله‌ای که دو روز پیش با بالگرد در شمال سوریه انجام داده‌اند، «ممدوح ابراهیم الحاجی شیخ» که یکی از عناصر کلیدی داعش بوده را به هلاکت رسانده‌اند.

به گزارش روسیا الیوم، در بیانیه فرماندهی مرکزی آمریکا همچنین ادعا شده که در جریان این عملیات به غیرنظامیان آسیبی نرسیده است.

هفته گذشته نیز سنتکام مدعی شده بود یکی از سرکردگان داعش را در شمال سوریه دستگیر کرده است. واشنگتن نام این فرد را «ابوهلیل الفدعانی» اعلام کرد و گفت احتمالاً او یکی از رابطان شبکه داعش در منطقه بوده است.

واشنگتن علی‌رغم مخالفت دولت قانونی سوریه سال‌هاست به بهانه مبارزه با تروریسم در این کشور حضور نظامی دارد. مقامات نظامی این کشور تاکنون بارها مدعی انجام عملیات‌های مختلف ضد تروریستی در مناطق مختلف سوریه شده‌اند.