محمد رهبری بعد از کسب مدال برنز: رقابت با المپیکی ها سخت بود

به گزارش خبرنگار مهر ار هانگژو، محمد رهبری پس از کسب مدال برنز بازی‌های آسیایی گفت: سطح مسابقات خیلی بالا بود، تمام شمشیربازانی که اینجا هستند هر کدام دوسه مدال و طلای المپیک دارند.

وی با بیان اینکه رقابت با این شمشیربازان سخت است، خاطرنشان کرد: آنها سرعت بالایی دارند، من امروز در رقابت با این شمشیربازان روز سختی را سپری کردم، ۹ بازی انجام دادم و فقط در یک بازی شکست خوردم.

رهبری با بیان اینکه در شمشیربازی لحظه‌ها نتیجه را عوض می‌کند، در مورد رقابت‌های تیمی و تأثیر نتایج انفرادی در این بخش توضیح داد و گفت: با نتیجه‌ای که در بخش انفرادی به دست آوردیم، در بخش تیمی موقعیت خوبی داریم. من که مدال برنز گرفتم و علی هم بعد از مقدماتی خوب بود، با این اوصاف فکر می‌کنم در بخش تیمی تا جمع چهار تیم برتر با تیم قدری روبرو نشویم. فکر می‌کنیم به ترتیب باید هنگ کنگ و چین را برای فینال شکست دهیم.

این ملی پوش شمشیربازی که پیش از این بر انتقام از کره جنوبی در بازی‌های آسیایی تاکید داشت، در این مورد کفت: مسلماً کار ما راحت نیست، کره‌ای ها قهرمانی المپیک را دارند، کمتر از یک‌ماه پیش در مسابقات قهرمانی جهان نایب قهرمان شدند. کار سختی داریم اما مصمم هستیم در بخش تیمی بازی‌های آسیایی فینالیست شویم و در این مرحله هم به پیروزی دست پیدا کنیم.

محمد رهبری در پایان با بیان اینکه بعد از بازی‌های آسیایی باید برای پیگیری رقابت‌های انتخابی المپیک آماده شویم، گفت: یک ماه دیگر باید در رقابت‌های الجزایر شرکت کنیم که انتخابی المپیک است.