به گزارش خبرگزاری مهر، ولیالله زمانی روز دوشنبه گفت: با عنایت به فراهم کردن و ایجاد زیرساخت مناسب، اجرای کشت قراردادی گندم در سطح ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار هکتار در کلیه اراضی آبی و دیم و دانههای روغنی شامل کلزا، گلرنگ و کاملینا در سطح ۲۱۵ هزار هکتار در کلیه استانهای کشور اجرای میشود.
وی عنوان کرد: عقد قرارداد با کشاورزان از طریق بستر نرمافزاری طراحی شده توسط شرکت ارتباطات سیار ایران به صورت مستقیم مابین کشاورز با ادارهکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان صورت میگیرد.
زمانی گفت: کشاورزان در مرحله اول باید با مراجعه به مرکز جهاد کشاورزی در سامانه پهنهبندی و مدیریت دادههای کشاورزی، اطلاعات خود را در سالزراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ ثبت کنند و با نصب برنامه کاربردی کشاورزی قراردادی با استفاده از گوشیهای تلفن همراه هوشمند دارای سیستم عامل اندروید، بر اساس کد ملی و شماره همراه اول متعلق به خود از طریق نشانی GTC.ir قابل دسترس است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان ادامه داد: مراجعه کشاورزان به کارگزاران شرکت خدمات حمایتی به منظور دریافت کود بر اساس استعلام قرارداد در سامانه پایش مواد کودی انجام خواهد شد.
وی تاکید کرد: کشاورزان میتوانند در هر یک از مراحل کشت قراردادی با استفاده از امکانات برنامه کاربردی (اپلیکیشن) نسبت به مشاهده وضعیت قرارداد، تخصیص اعتبار، اطلاعات مربوط به توزیع نهادهها، بیمه و … اقدام کنند.
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