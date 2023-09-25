۳۴۱۲ بسته مهر تحصیلی بین دانش آموزان نیازمند خراسان رضوی توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام جمال ایزدی گفت: هر ساله در آستانه شروع سال تحصیلی جدید، این طرح با هدف اعطای بسته‌های لوازم‌التحریر به دانش‌آموزان کم برخوردار اجرا می‌شود.

معاون فرهنگی، اجتماعی اداره کل اوقاف خراسان رضوی افزود: امسال نیز این طرح همچون سال‌های گذشته از محل اجرای امینانه نیات واقفین نیک اندیش با موضوع کمک به تحصیل دانش‌آموزان نیازمند با توزیع ۳۴۱۲ بسته مهر تحصیلی اجرا شد.

وی ارزش ریالی این بسته‌ها را ۲ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: با اجرای طرح مهر تحصیلی با همکاری مطلوب آموزش و پرورش دانش آموزان نیازمند در این استان شناسایی و بسته‌های حمایتی تحصیلی بین آن‌ها توزیع شد.

ایزدی تأمین بسته‌های تحصیلی که شامل کیف، نوشت افزار و دفتر است را از محل اجرای امینانه نیات واقفان و مشارکت‌های مردمی دانست و افزود: وظیفه همگان است در مسیر علم و دانش و تأمین نیازهای تحصیل دانش آموزان گام بردارند.

معاون فرهنگی، اجتماعی اداره کل اوقاف خراسان رضوی با اشاره به اینکه اجرای دقیق و امینانه نیت واقفان از رسالت‌های مهم اوقاف است، بیان داشت: با توجه به مشکلات و نیازهای جامعه باید نیت واقف به سمت این نیازها هدایت شود.

وی با بیان اینکه طرح مهر تحصیلی از جمله برنامه‌های خیرخواهانه برای تأمین کمک هزینه تحصیلی دانش‌آموزان مستعد است یادآور شد: نهادینه سازی و ترویج فرهنگ وقف امری ضروری برای ارتقای فرهنگ، معنویت و رفع نیازهای جامعه است که در کنار حفظ و احیای موقوفات باید در زمینه ایجاد وقف‌های جدید اقدام شود.

ایزدی تصریح کرد: با توجه به مکان موقوفات مرتبط این بسته در شهرستان‌های تایباد، تربت حیدریه، داورزن، سبزوار، کلات، نیشابور، مشهد، طرقبه شاندیز، کاشمر، جغتای توزیع شد.