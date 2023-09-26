به گزارش خبرگزاری مهر، عباس سلیمی پیشکسوت و کارشناس علوم قرآن در بخش طعم عسل برنامه صبحگاهی تسنیم رادیو قرآن گفت: تعلیم و تربیت جایگاه ویژه ای در قرآن کریم دارد و خداوند بزرگ این جهان را به دانشگاهی بزرگ تعبیر نموده است که همه ارکان و اجزا آن برای دستیابی به علم و آگاهی بیشتر در خدمت انسان است.

وی افزود: در آیه ۱۵۱ سوره مبارکه بقره آمده است: فلسفه رسالت پیامبر اسلام (ص) این است که تلاوت آیات، تزکیه ما و تعلیم کتاب، حکمت و دانش بر ما و آنچه را که انسان نمی‌داند به ما بیاموزد. بنابراین همه پیامبران و اولیا دین این راه را با فداکاری و مجاهدت و نثار خون خود طی نمودند.

سلیمی در ادامه افزود: در این میان دیدگاه اسلام در خصوص نوجوانان دیدگاه خاصی است و برایشان ارزش زیادی قائل است. امام صادق (ع) می‌فرماید: نوجوانان خود را دریابید. قبل از آنکه گروهان منحرف پیش دستی نموده و آنها را بربایند. این هشدار امروزه بسیار کاربردی است.

سلیمی خاطرنشان کرد: تعلیم و تربیت به ویژه در حوزه نوجوانان از مهم‌ترین مسائل مورد نظر قرآن کریم است که والدین و معلمان باید در این زمینه نوجوانان را دریابند.

گفتنی است مجله صبحگاهی تسنیم با رویکرد اطلاع رسانی همراه با بخش‌هایی متنوع، شنبه تا پنجشنبه از شبکه رادیویی قرآن به صورت زنده تقدیم شنوندگان رادیو قرآن می‌شود. این برنامه شامل بخش‌های متنوعی از قبیل آیتم «انرژی مثبت» با هدف پرداختن به موضوع اخلاق و رفتار و شروع یک روز عالی به کارشناسی حجت الاسلام هادی، آیتم «صفحه نور» تلاوت روزانه یک صفحه از قرآن، جمع بندی موضوعی در پایان هر قسمت توسط کارشناس تلفنی، بخش طعم عسل به کارشناسی عباس سلیمی، بخش گزارشی و خبری برنامه، آیتم پویش تلاوت آیت الکرسی و پخش فرازهای ناب تلاوت در فواصل برنامه می‌باشد.