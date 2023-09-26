دشمن کمر به ایجاد فساد در ایران بسته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین محمدعلی نکونام صبح سهشنبه در افتتاحیه اردوی زیارتی، تبیینی میزبانان مبلغین چهارمحال و بختیاری با عنوان «خانههای برکت» اظهار کرد: کار میزبانان مبلغین ارزش بالایی دارد و برکات این کار خیر در زندگی این افراد به وضوح دیده میشود.
وی تصریح کرد: خانههای عالم وجود دارند اما روحانیون مستقر در این خانهها به دلیل ناآشنا بودن نمیتوانند به درستی با مردم ارتباط بگیرند، بنابراین اداره خانه عالم و خانه فرهنگ نیاز به یک پیشقدم دارد، تا دین مردم آباد شود.
نماینده ولیفقیه در چهارمحال و بختیاری بیان داشت: انسان هرچه به دین بپردازد، در واقع عمر خود را بیمه کرده است و ذخیرهای برای آخرتش است.
نکونام با اشاره به قرارگیری در ایام مهدویت بیان داشت: قریب به ۱۴۰۰ سال است که حضرت مهدی (عج) یار میطلبند و تا صدای لبیک یاران بلند نشود، ایشان ظهور نمیکنند.
وی خاطرنشان کرد: مردم قدر ائمه (ع) را ندانستند و اراده الهی بر این قرار گرفت که بعد از امام یازدهم، امام در پس پرده غیبت بماند و از پلیدیهای عالم حفظ شوند.
نماینده ولیفقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: غیبت امام عصر (عج) به معنای نبودن ایشان نیست، ایشان در بین مردم هستند، میبینند، میشنوند، بر اعمال ما نظارت دارند و با عنایت و باور در جریان کلیه اعمال ما هستند و بد به حال کسی که پرونده سیاه دارد.
نکونام با بیان اینکه باید امام زمان (عج) را بشناسیم و در محضر ایشان خاضع و خاشع باشیم تاکید کرد: مهدییاوری به زبان نیست بلکه باید مردم به حرف خود باور داشته باشند و در همه امور زمینه ظهور ایشان فراهم شود.
وی ادامه داد: امر به معروف و نهی از منکر و نظارتها باید با محبت و سازنده باشد، امروز دشمن برای فساد نهتنها جوانان که زنان و مردان این مرز و بوم کمر بسته است.
نماینده ولیفقیه در چهارمحال و بختیاری یادآور شد: دستگاههای اطلاعاتی اشراف خوبی بر مسائل امنیتی دارند اما مقابله با فساد فقط نباید به نیروی انتظامی سپرده شود و همه باید در مبارزه با آن نقشآفرین باشند.
نکونام افزود: همه باید در امر به معروف و نهی از منکر ایفای نقش کنند و به میدان بیایند.
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