مدارس فرسوده زیبنده خارگ نیست / لزوم توجه به مسئولیت های اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود کارگر صبح سه شنبه در نشست اعضای هیئت مدیره پتروشیمی خارگ با امام جمعه جزیره خارگ با تاکید بر مسولیت‌های اجتماعی اظهار داشت: ضمن تشکر از خدمات انجام شده در بعد فرهنگی نیازمند به ساخت مدارس هستیم و داشتن دو مدرسه در یک ساختمان فرسوده زیبنده جزیره خارگ نیست.

وی افزود: خدمات اجتماعی کلان در حوزه مسولیت‌های اجتماعی که بتواند جمعیت زیادی از آن بهره برداری کنند و به نام پتروشیمی خارگ باشد دیده نشده است.

امام جمعه خارگ تصریح کرد: امیدواریم حضور اعضای هیأت مدیره پتروشیمی در خارگ موجبات رفع مشکلات طولانی مدت مردم و همراه با هدیه ویژه‌ای باشد.

حجت السلام کارگر خاطرنشان کرد: توسعه فازهای پتروشیمی می‌تواند در حل اشتغال جوانان که ریشه بسیاری از مشکلات و ناهنجاری است مورد توجه قرار گیرد.