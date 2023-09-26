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۴ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۲۲

گزارش خبرنگار مهر از هانگژو؛

مقانلو: فشردگی مسابقات دلیل باخت بود/ حسین پور: متاسفم طلا نگرفتم

مقانلو: فشردگی مسابقات دلیل باخت بود/ حسین پور: متاسفم طلا نگرفتم

سرمربی تیم ملی تکواندو مردان ایران تغییر وزن و فشردگی بازی‌های امروز را دلیل شکست نماینده ۶۵ کیلوگرم کشورمان در فینال بازی‌های آسیایی هانگژو می‌داند.

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، بیژن مقانلو پس از باخت علیرضا حسین‌پور در فینال وزن ۶۵- کیلوگرم مسابقات تکواندو قهرمانی آسیا گفت: تغییر وزن علیرضا به او فشار آورد و باعث شد تا خسته شود. مسابقات امروز هم، خیلی سخت و فشرده بود. در نهایت همه این موضوعات روی بازی آخر تأثیر گذاشت و باعث شد که بازی را واگذار کند.

علیرضا حسین‌پور، مرد نقره‌ای تکواندو ایران در وزن ۶۵- کیلوگرم در بازی‌های آسیایی هانگژو گفت: تمام تلاشم را کردم تا طلا بگیرم اما نشد. سطح مسابقات خیلی بالا بود و این مساله را پیش‌بینی هم کرده بودیم اما متأسفانه نشد.

کد مطلب 5895672

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