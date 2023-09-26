مقانلو: فشردگی مسابقات دلیل باخت بود/ حسین پور: متاسفم طلا نگرفتم

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، بیژن مقانلو پس از باخت علیرضا حسین‌پور در فینال وزن ۶۵- کیلوگرم مسابقات تکواندو قهرمانی آسیا گفت: تغییر وزن علیرضا به او فشار آورد و باعث شد تا خسته شود. مسابقات امروز هم، خیلی سخت و فشرده بود. در نهایت همه این موضوعات روی بازی آخر تأثیر گذاشت و باعث شد که بازی را واگذار کند.

علیرضا حسین‌پور، مرد نقره‌ای تکواندو ایران در وزن ۶۵- کیلوگرم در بازی‌های آسیایی هانگژو گفت: تمام تلاشم را کردم تا طلا بگیرم اما نشد. سطح مسابقات خیلی بالا بود و این مساله را پیش‌بینی هم کرده بودیم اما متأسفانه نشد.