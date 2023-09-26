به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سی و پنجمین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان به دبیری مجید زین‌العابدین صبح امروز سه‌شنبه ۴ مهر در بنیاد سینمایی فارابی برگزار شد.

در ابتدای این نشست، زین‌العابدین ضمن تشکر از همه کسانی که در راه بهبود برگزاری جشنواره کمک کرده‌اند، گفت: ستاد جشنواره سی و پنجم از ابتدای مرداد ماه دور جدید فعالیت خود را آغاز کرد. سعی کردیم ستاد را از حیث ساختاری نسبت به گذشته چابک‌تر کنیم. چابک‌سازی ستاد یکی از ضرورت‌های پیش‌ روی جشنواره بود که سعی کردیم از حیث مسئولیت‌ها این کار را آغاز کنیم و با استفاده از ظرفیت‌های بومی و میزبانی اصفهان تفویض وظیفه کنیم.

وی افزود: فکر کردیم جشنواره باید شان و منزلت خود را هم در بخش ملی و هم در بخش بین‌المللی حفظ کند و برای این شان هم برنامه‌ریزی کردیم. ابتدا نظر این بود که ۲ بخش ملی و بین‌المللی یکی شود اما با این کار حق سینمای کودک ادا نمی‌شد و تاکید کردیم که این ۲ بخش را جداگانه برگزار کنیم که استقبال فیلمسازان هم در هر ۲ بخش خوب بود. پذیرش آثار را تمدید نکردیم چون به اندازه کافی استقبال شده بود. در نهایت تصمیم گرفتیم ۲ بخش ملی و بین‌المللی را در بخش فیلم‌های بلند داستانی و پویانمایی برگزار کنیم.

افتتاحیه ۱۴ مهر در اصفهان برگزار می‌شود

زین‌العابدین در مورد تاریخ افتتاحیه و اختتامیه توضیح کرد: افتتاحیه جشنواره در روز ۱۴ مهر در اصفهان و اختتامیه هم ۲۰ مهر برگزار خواهد شد. زمان نمایش فیلم‌ها نیز بین ۱۵ تا ۱۹ مهر که هفته جهانی کودک نیز است، خواهد بود.

وی با اشاره به شعار جشنواره نیز بیان کرد: «بچه‌ها به سمت قله» شعار جشنواره امسال است چراکه بچه‌ها هم روحیه کمال‌طلبانه دارند و به همین علت این شعار را انتخاب کردیم که خودباوری و انگیزه را در بچه‌ها تقویت کنیم. امیدواریم این شعار مضمون محتوایی جدیدی را پیش روی آثار کودک قرار دهد.

دبیر جشنواره در ادامه گفت: سینماهای چهار باغ و پردیس ساحل به‌عنوان خانه جشنواره انتخاب شده است. سالن سینما سوره حوزه هنری هم میزبان هنرمندان، مسئولان فرهنگ و هنر و رسانه خواهند بود. در حال فراهم آوردن شرایطی برای حضور افرادی هستیم که محدودیت‌های جسمی دارند.

وی با اعلام تعداد داوران و خبرنگاران کودک و نوجوان مطرح کرد: ما آموزش‌هایی را از طریق فضای آنلاین و حضوری به آنها داده‌ایم. همه ۳۷۷ نفر خبرنگار کودک و نوجوان را به عنوان مهمان در جشنواره خواهیم داشت. امسال همزمان هفتمین المپیاد کودک و نوجوان را هم خواهیم داشت، ما نمی‌خواستیم صرفاً یک رویداد باشد که ثمره‌ای نداشته باشد در نتیجه تصمیم گرفتیم المپیاد را بسیط تر کنیم و برنامه‌ریزی به این شکل شد که المپیاد در کنار جشنواره آغاز شود اما همزمان با جشنواره تمام نشود به همین ترتیب احتمالاً دو سه ماه طول می‌کشد تا بچه‌ها با فضای سینما آشناتر شوند و به ظرفیت فیلمسازی ما اضافه کنند. می‌خواستیم المپیاد را به طور عملی با جشنواره گره بزنیم به همین ترتیب این طراحی جدید درباره المپیاد شد. المپیاد ۲ محور اصلی دارد؛ یکی طراحی داستان و دیگری ساخت فیلم.

نمایش فیلم‌های ایرانی و خارجی در «زنگ سینما»

زین‌العابدین اظهار کرد: در حین برگزاری جشنواره امسال به سنت جشنواره‌های گذشته، کارگاه‌هایی با حضور اساتید ایرانی و خارجی داریم. شورای عالی سینما ۲ هفته گذشته مجدداً تشکیل جلسه داد. موضوع زنگ سینما همواره از دغدغه‌های اصلی سینماگران، بچه‌ها و ما بوده است بنابراین مصوب شد که زنگ سینما برای مدارس از امسال راه‌اندازی شود منتها دوستان ما در وزارت آموزش و پرورش ملاحظاتی درباره چگونگی اجرای آن داشتند که قرار شد ساز و کار این موضوع بررسی و تصویب شود. وزیر ارشاد به جد پیگیر این ماجرا بود و قرار شد دوستان سازمان سینمایی کمک کنند تا این ساز و کار مدون شود. پیشنهاد شده هم فیلم‌های خارجی هم ایرانی متناسب با کودکان و نوجوانان به نمایش دربیاید.

دبیر این رویداد گفت: در بخش بین‌الملل آثاری از اندونزی، بلژیک، امارات، ترکیه، کره جنوبی، هلند، کانادا، چین، روسیه، پرو و ایران به ما رسیده است که از این میان ۲ تولید مشترک هم داریم و مجموعاً سیزده اثر داستانی بلند خواهیم داشت. همچنین در بخش کوتاه و پویانمایی هم آثاری از یازده کشور خواهیم داشت. در بخش ملی هم تنوع بومی و جغرافیایی خوبی از فیلمسازان داشتیم، فیلم‌هایی که به بخش ملی راه پیدا کرده‌اند تنوع بومی دارند و از ۳۵۹ فیلمی که متقاضی شدند مجموعاً ۱۴ اثر به بخش بلند رقابتی راه پیدا کردند. بخش خصوصی در حوزه تولید آثار حضور پررنگ داشت و ۷۲ درصد از فیلم‌هایی که در بخش رقابت ملی هستند از بخش خصوصی آمده‌اند.

وی افزود: در بخش پویانمایی البته به دلیل اینکه این صنعت، گران است آثاری که حمایت بخش دولتی را دارند بیشتر هستند. بالای ۶۰ درصد از این آثار متعلق به بخش‌های دولتی است. در بخش بین‌الملل یک بخش مرور آثار داریم و تعدادی از فیلم‌های کودک و نوجوان از کشور روسیه با همکاری موسسه‌ای از این کشور مرور خواهد شد. همچنین تعدادی از آثار کودک و نوجوان چین هم مرور می‌شود که هر روز یکی از آثار خارجی به نمایش درمی‌آید علاوه بر کودکان و نوجوانان اصفهانی تعدادی کودک خارجی هم به عنوان مهمان حضور خواهند داشت، تعدادی از آنها هم به عنوان داور با جشنواره همراه می‌شوند. در بخش سیفژ هم هیات داوری و مهمان خواهیم داشت، کارگاه‌های تخصصی هم داریم که در بخش بین‌الملل با پنج موضوع برگزار می‌شود و مدرسانی از صربستان، فرانسه، چین و … خواهیم داشت.

معرفی فیلم‌های بخش مسابقه ملی

وی با اعلام اسامی فیلم‌های بخش رقابتی گفت: «استعداد من» به‌ تهیه‌کنندگی و کارگردانی حمید عبداللهی نجف‌آبادی، «ایلیا، جستجوی قهرمان» به‌ تهیه‌کنندگی و کارگردانی سیدعلی موسوی نژاد، «آلفا و ربات نابودگر» به‌ تهیه‌کنندگی بهروز نشان و کارگردانی شهرام قدیری، «خیابان ملک» به‌ تهیه‌کنندگی احسان سلطانیان، مهران هادی و کارگردانی احسان سلطانیان، «در آغوش درخت» به‌ تهیه‌کنندگی محمدرضا مصباح و سجاد نصراللهی نسب و کارگردانی بابک خواجه پاشا، «سفر به تاریکی» به‌ تهیه‌کنندگی محمدمهدی نخعی‌راد و کارگردانی علی بصیری‌نیک، «سیارک» به‌ تهیه‌کنندگی و کارگردانی مهدی حسینی‌وند، «سینگو» به‌ تهیه‌کنندگی ایرج محمدی و کارگردانی علیرضا محمدی روزبهانی، «قهرمان من» به‌ تهیه‌کنندگی مرتضی آتش زمزم و محسن آتش زمزم و کارگردانی مرتضی آتش‌زمزم، «کاپیتان» به‌تهیه‌کنندگی سیدصابر امامی و کارگردانی محمد حمزه‌ای، «مسافری از گانورا» به‌ تهیه‌کنندگی سیدمحمدحسین علمدار و کارگردانی سیداحمد علمدار، «ملکه آلیشون» به‌ تهیه‌کنندگی و کارگردانی ابراهیم نورآورمحمد، «هوک» به‌ تهیه‌کنندگی علی آشتیانی‌پور و کارگردانی حسین ریگی و «یک تکه ابر» به‌ تهیه‌کنندگی و کارگردانی علی قوی‌تن در بخش رقابتی بلند حضور خواهند داشت.

زین‌العابدین ادامه داد: در بخش پویانمایی کوتاه هم «بال پروانه» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی زیبا معروفی، «بزرگترین ماجرای گلی» به‌ تهیه‌کنندگی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی و الیکا مهران‌پور و کارگردانی الیکا مهران‌پور، «بلوک» به‌تهیه‌کنندگی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی و کارگردانی حمیده تیموری، «بالاتر از نور» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی سمیه نیلی، «جایگزین» به‌ تهیه‌کنندگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و کارگردانی عبدالله علیمراد، «دستگاه کپی‌ساز» به‌ تهیه‌کنندگی مهدی خرمیان، مرکز پویانمایی صبا و کارگردانی مهدی خرمیان، «دوستی» به‌تهیه‌کنندگی و کارگردانی هانی گودرزی، «ده سالگی» به‌ تهیه‌کنندگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و کارگردانی فاطمه جعفری، «کاسه برنجی» به‌ تهیه‌کنندگی و کارگردانی حسین حبیبی‌اصل، «گنجینه ارجان» به‌تهیه‌کنندگی نادر یغمائیان، شرکت دنیای کودکانه آریان، محصول مرکز پویانمایی صبا و کارگردانی بهروز یغمائیان و آبتین یغمائیان، «گیل‌گَمِش» به تهیه‌کنندگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، به کارگردانی حسین مرادی‌زاده، «موچه ۱» به تهیه‌کنندگی شفیقه نیک‌جهان و کارگردانی مهیار توکلی اکران می‌شوند.

تصمیم به صرفه‌جویی گرفته‌ایم

مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی درباره هزینه برگزاری جشنواره مطرح کرد: سال گذشته به دلایل مختلف امکان برگزاری جشنواره فراهم نشد. هم شرایط کرونا هم شرایط اجتماعی و … ملاحظاتی بود که ما را از برگزاری جشنواره محروم کرد پس امسال سعی شد جشنواره با حمایت و مشارکت مختلف امکان برگزاری داشته باشد. ما تفاهم خوبی را با شهرداری اصفهان داشتیم، بخشی از هزینه‌هایی که به صورت سرفصلی احصا کردیم دوستان در حال برآوردشان هستند. هزینه‌های مربوط به میزبانی را اصفهان در نظر گرفت، هزینه‌های رایت فیلم‌ها و … را هم فارابی برعهده گرفت. برگزاری جشنواره کمتر از تولید یک فیلم هزینه می‌برد البته حق سینمای کودک بیش از این حرف‌هاست اما به طور کلی تصمیم گرفتیم صرفه‌جویی کنیم.

زین‌العابدین درباره فیلم‌های حاضر در جشنواره اظهار کرد: فصل شانه دادن زیر مسئولیت فصل خاصی است شاید چند ماه مانده به برگزاری جشنواره هرکسی مسئولیت نپذیرد. ما نیازمند زمان بیشتری برای برنامه‌ریزی بودیم اما در زمان کم، هم آنچه که آدم خودش می‌خواهد به آن دست پیدا نمی‌کند هم دیگرانی که می‌بینند انتظارات دیگر دارند. فیلم‌های کودک و نوجوان نیازمند حمایت هستند، تعداد تولید ما عدد قابل اعتنایی نیست و سال‌هاست در حوزه تولید فیلم کودک و نوجوان دچار اختلال شدیم. گاهی اوقات مقدورات ما کم است به خاطر همین عدد تولیدی گاهی به شش هفت فیلم می‌رسد.

وی افزود: مسأله دوم اکران است که باید از آن هم حمایت شود. برخی فیلم‌های ویدیویی داشتیم که پروانه آنها تغییر کرد، برخی فیلم‌ها هم به دلیل اکران، امکان حضور نداشتند. برخی فیلم‌ها به دلیل آنکه در هفته‌های آینده اکران داشتند امکان حضور نداشتند اما با گفتگوهایی که با سازمان سینمایی شده، قرار است از سینمای کودک و نوجوان در حوزه تولید و اکران حمایت شود. امیدواریم بعد از جشنواره بتوانیم نقشه راه آن را ترسیم کنیم و برای سال‌های آینده جشنواره بهتری داشته باشیم. ما از اقدام هیجانی در حمایت از تولید هم پرهیز می‌کنیم، برخی می‌گفتند در همین چند ماه چند فیلم کودک تولید کن اما من می‌گفتم ما برای اکران فیلم می‌خواهیم نه برای جشنواره، ما جشنواره برگزار می‌کنیم که برازندگی سینمای کودک و نوجوان را نشان بدهیم نه اینکه فقط چند فیلم تولید کنیم که جشنواره برگزار کنیم پس تعجیل نکردیم، سعی کردیم افکار مان ته نشین شود. سال‌های آینده را هم پیش رو داریم و باید برای آن برنامه‌ریزی کنیم.

مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی با اشاره به تفاهم با آموزش و پرورش توضیح داد: درباره زنگ سینما باید بگویم این موضوع با تاکید شخص وزیر پیشنهاد شد و در حال طراحی ساز و کاری هستیم که این موضوع اجرایی شود.

وی درباره برگزاری جشنواره گفت: برخی می‌گویند جشنواره باید سالانه برگزار شود برخی هم منتقد به این موضوع هستند و ۲ نظر متفاوت وجود دارد. ما دنبال کمی گرایی نیستیم. جشنواره محل بروز خلاقیت و دانش حرفه‌ای سینماگران است. برگزار نکردن جشنواره اجحاف در حق آنانی است که دوست دارند اثرشان دیده شود. البته تعدادی اثر رسیده بوده که با ضوابط جشنواره همخوانی نداشته است به عنوان مثال فیلم‌های اکران شده بودند. با نقطه آرمانی فاصله داریم اما ناامیدکننده هم نیست ضمن اینکه جشنواره موجب رونق در اکران هم می‌شود.

زین‌العابدین یادآور شد: برگزاری جشنواره در اصفهان مورد تقاضا و پیگیری مجدانه مسئولان اصفهان بوده است. بحث اولیه بر این بوده که امسال جشنواره کجا برگزار شود و با همدلی شهردار اصفهان به این نتیجه رسیدیم که در اصفهان برگزار شود. اینکه شهردار اصفهان برای رونمایی از پوستر جشنواره نیامد به دلیل حضور فوری ایشان در تهران بود که عذرخواهی کردند و نتوانستند در اصفهان حضور داشته باشند و ما هم به دلیل احترام به مدعوینی که در جلسه حضور داشتند، جلسه رونمایی را کنسل نکردیم.