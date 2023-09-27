حسابی که باید تسویه شود/ بهنام چرا داوطلب حضور در جبهه شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، در حوزه دفاع مقدس شاهد تولید آثار مختلف هنری در حوزه سینما، تئاتر، موسیقی و هنرهای تجسمی بوده و هستیم. هنرمندان باسابقه عرصه‌های تئاتر و همچنین رادیو با موضوع دفاع مقدس نمایش‌های رادیویی متنوعی را با همکاری اداره‌کل هنرهای نمایشی رادیو تولید کرده‌اند که این آثار از شبکه‌های رادیویی صدای جمهوری اسلامی ایران برای مخاطبان و علاقه‌مندان پخش شده‌اند.

همزمان با هفته دفاع مقدس در پروژه «نمایش‌های شنیدنی با مهر» به سراغ نمایش رادیویی «بهنام و ترس‌هایش» نوشته داریوش روحی رفتیم که ایوب آقاخانی هنرمند شناخته شده تئاتر و رادیو، کارگردانی آن را عهده‌دار است.

این نمایش رادیویی که دارای فضایی طنز است در نیمه دوم دهه ۹۰ و در ۵ قسمت تولید و پخش شد.

بازیگران دومین قسمت «بهنام و ترس‌هایش» به ترتیب ایفای نقش عبارتند از امیر زنده‌دلان، رویا فلاحی، بهرام سروری‌نژاد، محمدرضا قلمبر.

افکتور نازنین حسن‌پور، صدابردار فرزاد شریفی و تهیه‌کننده ژاله محمدعلی، دیگر عوامل این نمایش رادیویی هستند.

در دومین قسمت «بهنام و ترس‌هایش» با مدت زمان ۱۲ دقیقه و ۳۲ ثانیه، بهنام فروشنده مغازه کاموافروشی عاشق مریم می‌شود و از خواست خود برای خواستگاری می‌گوید اما برادر مریم از راه می‌رسد و قصد دارد بهنام را با چاقو بزند.

بهنام فرار کرده و به خانه آمده ولی برادر مریم او را پیدا می‌کند و به در خانه می‌کوبد. برادر مریم به مادر بهنام می‌گوید که بحث ناموسی است و ...

با هم دومین قسمت نمایش رادیویی «بهنام و ترس‌هایش» را بشنویم.