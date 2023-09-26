نیروهای امنیتی ایران جزو با اقتدارترین نیروهای دنیا هستند

بیژن مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص خنثی سازی ۳۰ انفجار و دستگیری ۲۸ تروریست توسط نیروهای امنیتی کشور، گفت: جمهوری اسلامی ایران دشمنان متعدد و متکثری دارد که هرکدام از آنها اهداف متفاوتی از جمله استفاده از انواع سلاحها و انجام انفجارها تا ایجاد ناامنی در کشور را دنبال میکنند.
وی در ادامه گفت: در همین پروژه اخیرشان که اگر اقدامات آنها خنثی سازی نمیشد شاهد انفجار در مناطق حساس و پرتردد بودیم. با این کارشان دو هدف را دنبال میکنند؛ یکی مردم را ناراضی میکنند و به مردم اعلام میکنند که نیروهای امنیتی کشور قادر به حفظ امنیت در کشور نیستند و دومین هدفشان قدرت نمایی خودشان است که ما هر وقت بخواهیم میتوانیم هر کاری انجام میدهیم، اینها جز اهداف ثابت دشمنان ماست.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران دشمنانی از طیف سلطنت طلبها تا داعش دارد که هرکدام به نوعی اهدافی را دنبال میکنند.
کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه نیروهای امنیتی ما به دلیل نوع فعالیت، انگیزه و اعتقادشان جزو بهترین و با اقتدارترین نیروهای امنیتی دنیا به شمار میروند، تصریح کرد: اقتدار نیروهای امنیتی ایران برای امروز و فردا نیست بلکه از زمان پس از انقلاب تا کنون شاهد نیروی امنیتی قوی، هوشیار و مقتدر بودیم بنابراین امیدواریم این تلاشها در آینده نیز جهت شکست طرحهای دشمنان ادامه یابد.
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