افزایش خرید تضمینی گندم در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوبعلی نظری در آئین آغاز سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ در مزرعه نمونه مشهد اظهار کرد: مهرماه به عنوان آغاز سال آبی و کشاورزی است. به همین مناسبت نیز مراسمی ملی در سطح کشور برگزار شد و آغاز سال زراعی به صورت ویدئو کنفرانس از خراسان رضوی آغاز شده است.

استاندار خراسان رضوی گفت: امیدواریم امسال برخلاف سال گذشته سال پرآب و خیر و برکت برای کشاورزان باشد.

وی با بیان اینکه اگر چه ما در یکی دو سال گذشته با خشکسالی جدی مواجه بودیم، گفت: با تلاش کشاورزان بیش از ۳۷۷ هزار تن گندم از آنها خریداری شده است که به نسبت سال قبل افزایش دارد. با تلاش و با استفاده از فناوری‌ها و نوآوری‌ها می‌توانیم در صورت ادامه دار بودن خشکسالی‌ها از روش‌های آبیاری جدید کار را در این بخش دنبال کنیم. با توجه به تدابیری که صورت گرفته نقایص مربوط به کم آبی احتمالی را جبران خواهیم کرد.

نظری خاطرنشان کرد: خراسان رضوی طی ۲ سال گذشته از خشکسالی شدیدی برخوردار بوده و در عین حال نسبت به سال گذشته با تلاش کشاورزان در خرید گندم بیش از ۱۰ درصد رشد داشته ایم.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: مسئولان در جهاد کشاورزی با توجه به شعار سال برنامه ریزی کرده اند در ۱۴ محصول مهم و راهبردی مانند، گندم، جو، ذرت و … به اعداد تعیین شده برسند.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با این برنامه ریزی و رویکردهای اساسی در جهاد کشاورزی امسال در تأمین غذای مردم تلاش لازم را کنیم.