رفتار متفاوت ملی پوشان والیبال ایران و چین بعد از فینال 

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، تیم ملی والیبال ایران در فینال بازی های آسیایی با نتیجه ٣ بر یک پیروز شد و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

بعد از اتمام این دیدار، ملی پوشان والیبال چین با وجود باخت در خانه طبق پروتکل بازی ها عمل کرده و در میکسدزون پاسخگوی نمایندگان رسانه ها شدند. این در حالی است که ملی پوشان والیبال ایران از حضور در میکسدزون امتناع کردند در حالیکه بسیاری از خبرنگاران ایرانی منتظر آنها بودند.

تیم ملی والیبال ساعت ۱۲ شب به وقت هانگژو عازم برزیل محل دیدارهای انتخابی المپیک می شود اما این هم نمی تواند توجیهی برای این‌نوع برخورد باشد.