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۴ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۳۷

گزارش خبرنگار مهر از هانگژو؛

رفتار متفاوت ملی پوشان والیبال ایران و چین بعد از فینال 

رفتار متفاوت ملی پوشان والیبال ایران و چین بعد از فینال 

بعد از اتمام فینال والیبال بازی های آسیایی رفتار متفاوتی از سوی ملی پوشان ایران و چین در برخورد با خبرنگاران رخ داد.

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، تیم ملی والیبال ایران در فینال بازی های آسیایی با نتیجه ٣ بر یک پیروز شد و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

بعد از اتمام این دیدار، ملی پوشان والیبال چین با وجود باخت در خانه طبق پروتکل بازی ها عمل کرده و در میکسدزون پاسخگوی نمایندگان رسانه ها شدند. این در حالی است که ملی پوشان والیبال ایران از حضور در میکسدزون امتناع کردند در حالیکه بسیاری از خبرنگاران ایرانی منتظر آنها بودند.

تیم ملی والیبال ساعت ۱۲ شب به وقت هانگژو عازم برزیل محل دیدارهای انتخابی المپیک می شود اما این هم نمی تواند توجیهی برای این‌نوع برخورد باشد.

کد مطلب 5895993

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    نظرات

    • محمد IR ۱۸:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۴
      66 16
      پاسخ
      قهرمان بازیهای آسیایی شدن و باز غرور بیجا ورشون داشت، قهرمانی ارزشمندی نبود
      • مهدی IR ۲۳:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۴
        9 3
        نمیخوام خودتحقیری کنم ولی اگه ژاپن با تیم اولش میومد مطمئنا راحت ما رو میبرد, عیار تیم در بازیهای پیش رو مشخص میشه
      • US ۰۸:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
        9 6
        البته با تشکر از ژاپن که تیم اصلیش رو نیاورد
    • زاهدی IR ۱۹:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۴
      11 16
      پاسخ
      بنظرم کار خوبی کردن
    • Maral IR ۱۹:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۴
      14 7
      پاسخ
      با حضور تیم دوم ژاپن این قهرمانی قهرمانی نیست
    • علیرضا IR ۲۰:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۴
      23 14
      پاسخ
      وقتی ژاپن با تیم اصلی نیامد یاد ضرب المثلی افتادم که میگه : شهر که بی صاحب میشه قورباغه هفت تیر کشی میشه
    • IR ۲۰:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۴
      20 7
      پاسخ
      نه جنبه باخت دارند نه جنبه برد
    • جلال IR ۲۱:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۴
      8 3
      پاسخ
      مربی ایران مقصر اصلی است باید همه ی بازیکنانش را دراین موارد توجیه ودرصورت لزوم تنبیه کند!
    • یوسف IR ۲۱:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۴
      9 4
      پاسخ
      این بازیها انقدرا مهم نیستند خیلی از تیمها با نفرات اصلی شرکت نکردن
    • اشنا IR ۲۲:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۴
      9 0
      پاسخ
      امیدواربم غرورنباشدواماده شدن برای پروازعلت غیبتشان باشد
    • حسین ذبیحی IR ۲۲:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۴
      8 6
      پاسخ
      سرمربی تیم والیبال درباداین بردوقهرمانی تقریبا بی ارزش ودرغیاب ژاپن که بسختی وبااشتباهات‌چین‌بدست‌امد دراینده بازتحقیرخواهدشد.تیم‌ بجایی نخواهدرسی بااین مربی
    • نوایی IR ۰۰:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
      11 5
      پاسخ
      ایران کشور فرهنگ وادب است، امید وارم ملی پوشان عزیز مان از این برخورد زشت خود از اهالی ورزش چه ایرانی وچه خارجی عذر خواهی کنند، این برخورد رنگ مدال تیم والیبال ایران عزیز راکه این همه زحمت کشیدند کم رنگ کرد،
    • م IR ۰۰:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
      9 7
      پاسخ
      بدبختت و حقیر و قطعا به هیچ قله ای نمیرسن
    • محمد IR ۰۸:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
      21 6
      پاسخ
      اگه ژاپن تیم اولش رو می آورد،خبری از قهرمانی نبود
    • آشنا IR ۰۸:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
      5 5
      پاسخ
      شکر خدا که ما بردیم ولی از حق نگذریم چینی ها خیلی بهتر از ما بازی کردند
    • IR ۰۹:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
      18 10
      پاسخ
      باز فرزندان آلبانی نشینان شروع کردن .. بچها پیروز میشن داستان دارن.میبازن داستان دارن..بابا خفه شید جمع کنید..وطن فروشان وخودتحقیر وحسود..اگر ژاپن تیم اول میآورد ایران نمی‌توانست...بابا بتو چه؟توچرا میسوزی؟؟مثلا تو مدال مینویسن.فلان.جا تیم اول نیاورد؟ مهم مدال طلا ست اونم بکوری دشمنان ایران گرفتیم.

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