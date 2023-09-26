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۴ مهر ۱۴۰۲، ۲۰:۱۶

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۲ - هانگژو

سومین طلای متوالی بلندقامتان ایران/ اعلام رتبه‌بندی نهایی تیم‌ها

سومین طلای متوالی بلندقامتان ایران/ اعلام رتبه‌بندی نهایی تیم‌ها

مسابقات والیبال مردان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۲ با قهرمانی ایران به پایان رسید تا شاگردان بهروز عطایی برای سومین دوره متوالی مدال طلای این رقابت‌ها را به دست آورند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات والیبال مردان نوزدهمین دوره بازی‌های آسیایی ۲۰۲۲ که با حضور ۱۹ تیم از ۲۸ شهریور در شهر هانگژو چین آغاز شده بود، عصر امروز (سه‌شنبه چهارم مهر) با قهرمانی تیم ملی والیبال ایران به پایان رسید.

تیم‌های چین، ژاپن و قطر نیز رتبه‌های دوم تا چهارم این رقابت‌ها را به خود اختصاص دادند.

رتبه‌بندی نهایی مسابقات والیبال مردان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۲ به قرار زیر است:

ایران

چین

ژاپن

قطر

پاکستان

هند

کره جنوبی

اندونزی

قزاقستان

تایلند

چین‌تایپه

بحرین

همچنین تیم‌های نپال، قرقیزستان، مغولستان، هنگ‌کنگ، افغانستان، فیلیپین و کامبوج موفق به صعود از مرحله مقدماتی مسابقات والیبال مردان نشدند.

نتایج کامل آخرین روز این رقابت‌ها به شرح زیر است:

تایلند صفر – قزاقستان ۳ (۱۹ بر ۲۵، ۲۱ بر ۲۵ و ۲۲ بر ۲۵)

اندونزی ۲ – کره‌جنوبی ۳ (۲۷ بر ۲۹، ۲۵ بر ۱۹، ۱۹ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۱ و ۸ بر ۱۵)

قطر یک – ژاپن ۳ (۳۵ بر ۳۷، ۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۳ بر ۲۵)

هند صفر – پاکستان ۳ (۲۱ بر ۲۵، ۲۰ بر ۲۵ و ۲۳ بر ۲۵)

ایران ۳ – چین یک (۱۹ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۴، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۶ بر ۲۴)

کد مطلب 5896013
سیده فرزانه شریفی

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    نظرات

    • فرهادیگانه IR ۰۸:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
      7 1
      پاسخ
      بخدا قسم که این تیم مثلا با تمام توان آمد و چین درجه دوم آسیا رو برد اونم با اختلاف امتیاز ناچیز حالا با قدرت های بزرگ چه جوری باید بازی کنیم

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