به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات والیبال مردان نوزدهمین دوره بازی‌های آسیایی ۲۰۲۲ که با حضور ۱۹ تیم از ۲۸ شهریور در شهر هانگژو چین آغاز شده بود، عصر امروز (سه‌شنبه چهارم مهر) با قهرمانی تیم ملی والیبال ایران به پایان رسید.

تیم‌های چین، ژاپن و قطر نیز رتبه‌های دوم تا چهارم این رقابت‌ها را به خود اختصاص دادند.

رتبه‌بندی نهایی مسابقات والیبال مردان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۲ به قرار زیر است:

ایران

چین

ژاپن

قطر

پاکستان

هند

کره جنوبی

اندونزی

قزاقستان

تایلند

چین‌تایپه

بحرین

همچنین تیم‌های نپال، قرقیزستان، مغولستان، هنگ‌کنگ، افغانستان، فیلیپین و کامبوج موفق به صعود از مرحله مقدماتی مسابقات والیبال مردان نشدند.

نتایج کامل آخرین روز این رقابت‌ها به شرح زیر است:

تایلند صفر – قزاقستان ۳ (۱۹ بر ۲۵، ۲۱ بر ۲۵ و ۲۲ بر ۲۵)

اندونزی ۲ – کره‌جنوبی ۳ (۲۷ بر ۲۹، ۲۵ بر ۱۹، ۱۹ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۱ و ۸ بر ۱۵)

قطر یک – ژاپن ۳ (۳۵ بر ۳۷، ۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۳ بر ۲۵)

هند صفر – پاکستان ۳ (۲۱ بر ۲۵، ۲۰ بر ۲۵ و ۲۳ بر ۲۵)

ایران ۳ – چین یک (۱۹ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۴، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۶ بر ۲۴)