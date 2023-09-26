سرانه مطالعه در خوزستان ۱۳ دقیقه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم سمیری بعد از ظهر امروز سه‌شنبه در نشست هم‌اندیشی و اهدای کتاب ضمن تبریک ایام تاج‌گذاری و امامت حضرت ولی عصر (عج) اظهار کرد: کتاب و مطالعه آنقدر پیش خداوند اهمیت دارد که اولین آیه نازل شده بر پیامبر و صحبت با ایشان در خصوص مطالعه بوده است؛ همچنین خداوند در قرآن آیات بسیاری در خصوص کتاب آورده است.

وی با بیان اینکه روایات بسیاری در خصوص کتاب وجود دارد، تصریح کرد: امام صادق (ع) فرمودند مراقب کتاب‌ها باشید و از آنها نگهداری کنید زیرا که بعدها به اینها نیاز پیدا خواهید کرد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی - هنری مساجد خوزستان، سرانه مطالعه در این استان را ۱۳ دقیقه در روز اعلام و عنوان کرد: بسیاری از ما با کتاب انس نداشته یا هوای کتاب را نداریم گاهی حتی در خانه‌هایمان کتابی وجود ندارد یا به کتابخانه‌ها در مساجد و کتابخانه‌های عمومی مراجعه نمی‌کنیم.

حجت الاسلام سمیری بیان کرد: مشکل امروز ما، جهل است؛ در حال حاضر میزان مطالعه کم شده و اکثراً به موبایل مراجعه می‌کنیم، در واقع حرمت کتاب کمتر نگه داشته می‌شود که این یک ضعف است.

وی ادامه داد: همانطور که مرکز تمام فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، دینی و سیاسی کانون است باید موضوع کتاب را هم در این بخش توسعه دهیم.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی - هنری مساجد خوزستان گفت: وظیفه ما متولیان امر فرهنگی و کتاب است که بستر مناسب را برای مطالعه و کتابخوانی فراهم کرده و از ظرفیت‌ها و استعدادها استفاده کنیم زیرا در کانون‌های مساجد پتانسیل و ظرفیت‌های زیادی وجود دارد.

حجت الاسلام سمیری با بیان اینکه باید از مسئله کتاب و تجهیزات کتابخانه‌ای حمایت کنیم، عنوان کرد: بنده به طور جدی پیگیر موضوع تأمین کتاب، تجهیزات و فعال کردن کتابخانه‌های مساجد هستم، اعتباراتی به ستاد عالیه کانون‌های مساجد خوزستان اختصاص یافته که از آن طریق بخشی را تأمین خواهیم کرد.

وی افزود: کتاب و مطالعه تنها صرف شعار نباشد تا بتوانیم آن را به یک سرانجام برسانیم و ما به عنوان متولیان امر باید به دنبال توسعه موضوع کتاب در مساجد خصوصاً در خوزستان باشیم؛ بنابراین به دنبال آن هستیم تا کتاب‌های مفید را به کتابخانه‌های فعال تزریق کنیم زیرا تعداد کتاب‌های ما محدود است و نمی‌توانیم همه کتابخانه‌ها را شارژ کنیم.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی - هنری مساجد خوزستان انتقاد کرد: اکنون شرایط به گونه‌ای است که مردم هر موضوعی را در اینترنت جست‌وجو می‌کنند و گاهی حتی آن را بدون مطالعه، آن را استفاده می‌کنند و این یک ضعف است.

حجت الاسلام سمیری گفت: هسته‌های تخصصی و پژوهشی در کانون‌ها راه‌اندازی شود زیرا بار علمی دارد؛ همچنین جلسات مشاعره را برگزار شود و افرادی را که در این وادی فعالیت دارند، حمایت شوند زیرا تأثیر بسزایی خواهد داشت.