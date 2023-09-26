پیش بینی ارزآوری ۲۰ میلیون دلاری ازمحل صادرات میگوی تولیدی گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل جباری اظهار کرد: کار برداشت میگو از هزار و ۶۰۰ هکتار مزارع فاز یک مجتمع پرورش میگوی گمیشان اکنون به میانه رسیده و تا کنون بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ تُن محصول برداشت شده است.

جباری ادامه داد: برداشت تا اواخر مهر ادامه دارد و پیش بینی می‌شود در پایان، ۳ هزار و ۷۰۰ تُن برداشت شود که در مقایسه با سال گذشته، ۳۰ درصد بیشتر خواهد بود.

وی اضافه کرد: میگوی تولیدی گلستان پس از عمل آوری در ۹ مرکز در داخل استان، به کشورهایی ازجمله چین، روسیه و امارات، صادر می‌شود.

جباری با اشاره به اینکه سال گذشته از محل صادرات میگوی گلستان ۱۵ میلیون دلار برای کشور ارزآوری داشتیم، خاطرنشان کرد: پیش بینی می‌شود امسال از این محل، دست کم ۲۰ میلیون دلار ارزآوری شود.

وی با بیان اینکه فاز اول مزارع مجتمع پرورش میگوی گمیشان به وسعت ۴ هزار هکتار برای ۳ هزار نفر فرصت شغلی ایجاد کرده است، اضافه کرد: طرح توسعه‌ای به وسعت ۶ هزار هکتار آغاز شده است.

جباری تصریح کرد: با بهره‌برداری از مجموع ۲ فاز در مجتمع میگو گمیشان به مساحت ۱۰ هزار هکتار، طی برنامه‌ای تا افق ۱۴۰۴، سالانه بیش از ۱۷ هزار تُن میگو تولید و بیش از یکصد میلیون دلار برای کشور ارزآوری خواهد شد.