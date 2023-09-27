تعیین معاون وزیر خارجه سوریه به عنوان سفیر دمشق در ریاض

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع آگاه در دمشق در گفتگو با روزنامه رأی الیوم اعلام کردند که عربستان و سوریه اقدامات لازم برای تعیین سفرای خود در ریاض و دمشق را به پایان رسانده‌اند.

این منابع در ادامه افزود: دمشق تصمیم گرفته است «ایمن سوسان» معاون وزیر خارجه سوریه را به عنوان سفیر این کشور در ریاض تعیین کند.

منابع مذکور به نام و هویت سفیر عربستان در سوریه اشاره‌ای نکردند.

پیش بینی می‌شود بعد از بازگشت بشار اسد رئیس جمهور سوریه به دمشق و پایان سفر وی به چین، دستورات لازم برای تعیین سفیر و از سرگیری روابط سیاسی میان دمشق و ریاض صادر شود.

ایمن سوسان یک دیپلمات و سیاستمدار سوری است که از سال ۲۰۱۴ پست معاونت وزیر خارجه این کشور را در دست دارد. وی پیش از آن نیز به عنوان سفیر سوریه در بلژیک و اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۱۴ فعالیت می‌کرد.

عربستان و سوریه از چند ماه قبل تصمیم گرفتند روابط سیاسی خود را به حالت عادی بازگردانده و سفارتخانه‌های خود را بازگشایی کنند. خرداد ماه امسال بود که «فیصل المقداد» وزیر خارجه سوریه به دعوت فیصل بن فرحان همتای سعودی خود برای یک سفر دو روزه عازم عربستان سعودی شد.

وزیر خارجه سوریه ۱۷ مه گذشته نیز برای شرکت در نشست سران اتحادیه عرب به عربستان سفر کرده بود. گفتنی است این سومین سفر وزیر خارجه سوریه طی چند ماه گذشته به عربستان سعودی است.

پیشتر نیز باسم منصور، مدیرکل هواپیمایی سوریه از موافقت عربستان با درخواست سوریه برای راه اندازی مجدد پروازها بین دو کشور خبر داده بود.

وی اشاره کرد که شرکت هواپیمایی سوریه و اجنحة الشام اقداماتی برای ازسرگیری پروازها به عمل خواهند آورد.

باسم منصور تاکید کرد که سازمان هواپیمایی عربی وابسته به اتحادیه عرب از بازگشت کامل فعالیت‌های خود خبر داده و این امر موجب فعال شدن پروازها به سوی دمشق و تشویق شرکت‌های هواپیمایی برای عبور از حریم هوایی سوریه می‌شود.