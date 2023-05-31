سوریه نماینده خود در اتحادیه عرب را تعیین کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «حسام الدین آلا» که در فوریه گذشته توسط بشار اسد رئیس جمهور سوریه به عنوان معاون وزیر خارجه این کشور در امور اروپایی و نهادهای بین المللی انتخاب شده بود، اینک به عنوان نماینده جدید دمشق در اتحادیه عرب برگزیده شده است.

آلا پیشتر نیز در پست سفیر سوریه در اسپانیا فعالیت می کرده است. وی، بعد از آن به عنوان یک دیپلمات در هیأت کشورش در سازمان ملل مشغول به فعالیت شد. آلا پیشتر نیز به عنوان مدیر دفتر فیصل المقداد وزیر خارجه سوریه، فعالیت می کرده است. آلا همچنین چند سال به عنوان سفیر سوریه در واتیکان فعالیت کرده است.

سوریه کرسی خود را در اتحادیه عرب در ماه مه با موافقت وزرای خارجه کشورهای عضو این اتحادیه در یک نشست فوق العاده که برای بررسی این موضوع تشکیل شده بود، بازپس گرفت.

در این نشست، اکثر کشورهای عربی با بازگشت سوریه به اتحادیه عرب موافقت کردند. بعد از آن بود که سوریه در نشست سران کشورهای عربی در ۱۹ مه در عربستان شرکت کرد.

این نخستین بار بعد از ۱۱ سال است که سوریه نماینده خود را در اتحادیه عرب تعیین می‌کند به طوری که پیش از این، یوسف احمد به عنوان نماینده دمشق در اتحادیه عرب و قبل از تعلیق عضویت این کشور مشغول به کار بود.

رسانه‌های سوری نیز گزارش دادند که یک هیأت از سوی سوریه برای بررسی بازگشایی سفارت این کشور در عربستان به سفر می‌برند اقدامات دو کشور برای بازگشایی کنسولگری‌ها ادامه دارد.

به تازگی نیز یک تیم فنی سعودی برای بازگشایی سفارت ریاض در دمشق، به سوریه سفر کرده و با مقامات این کشور دیدار کرده بود.