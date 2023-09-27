شکستگی لوله آب در منطقه مدرس ارومیه/خط لوله در حال ترمیم است

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی با اشاره به اینکه لوله آب در منطقه مدرس ارومیه دچار شکستگی شده است، گفت: بلافاصله اکیپ‌های اتفاقات آب برای حل مساله در محل حاضر شده و عملیات ترمیم را آغاز کرده‌اند.

وحید مینایی افزود: زمان حل مشکل هنوز معلوم است ولی با همه توان برای رفع آن تلاش خواهیم کرد، با این شکستگی، آب مناطق استادان، برق، عمار، یاسر، نه پله، ارم، صائب تبریزی، پوررشید، وکیلی، هشت شهریور، باهنر و معلم تا اطلاع ثانوی دچار قطعی یا افت فشار آب هستند.

وی اظهار کرد: تانکرهای آبرسانی به صورت آماده باش جهت ارائه خدمات به مشترکان در مناطق شامل قطعی یا افت فشار آب مستقر شده‌اند.

این خط لوله طی سال‌های اخیر چندین بار دچار شکستگی شده و مشکلات جدی برای شهروندان ایجاد کرده است.