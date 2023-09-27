رایتل حامی تنها تیم دو ستاره فوتبال ایران شد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، توافق‌های مالی با این اپراتور انجام شده و باشگاه استقلال یک قرارداد منحصر به فرد را به ثبت رساند.

رایتل در سالروز تأسیس باشگاه استقلال با انعقاد این قرارداد ارزشمند، علاوه بر اینکه در صدر فهرست بزرگ‌ترین اسپانسرینگ ورزشی کشور قرار می‌گیرد، اقدامی اثرگذار در ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خود در بسترسازی ورزش کشور ثبت خواهد کرد.

به موجب این قرارداد، رایتل به عنوان اسپانسر اصلی از باشگاه استقلال حمایت کرده و از منافع این اپراتور مردمی کشور که همواره با ارائه به‌صرفه‌ترین تعرفه‌ها و خدمات ارتباطی نوین، حمایت خود از مردم شریف ایران را اعلام داشته است، بهره‌مند خواهد شد.

در بیان جزئیات تکمیلی این حمایتگری می‌توان گفت منافع حاصل از ارائه خدمات ارتباطی رایتل به مشترکین هوادار استقلال، در طول مدت همکاری به این باشگاه تخصیص خواهد یافت.

همچنین به دنبال حمایت از این باشگاه جهت شکوفایی ظرفیت‌های اقتصادی، لزوم ارائه سرویس‌های ارتباطی جذاب به هواداران در اولویت قرار گرفته است که از نظر مالی بسیار به‌صرفه خواهد بود. بدیهی است با ارائه این خدمات و مشارکت هواداران در این طرح، منافع بیشتری نصیب باشگاه پرطرفدار استقلال خواهد شد تا این تیم بتواند در مسیر قهرمانی پرشتاب حرکت کند.

گفتنی است مزایای بسیاری از جمله طرح‌ها و بسته‌های اختصاصی خدمات ارتباطی برای پیوستن استقلالی‌ها به خانواده بزرگ رایتل با عضویت در باشگاه هواداران استقلال رایتل، در نظر گرفته شده است که به‌زودی اطلاع‌رسانی می‌شود.

آنچه در این میان بدیهی به نظر می‌رسد، حمایت تمام قد رایتل از این باشگاه محبوب و هواداران میلیونی آن خواهد بود.



ذکر این نکته ضروری است که تنها از طریق کانال‌های رسمی اطلاع‌رسانی رایتل و باشگاه استقلال می‌توانید اطلاعات تکمیلی را دریافت کنید.

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