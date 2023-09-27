بسته فناورانه و نوآورانه معاونت علمی برای دانشجویان و هیات علمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، این بسته در قالب ۶۵ برنامه با هدف ترویج و فرهنگسازی فناوری‌های نوین در جامعه علمی و تحقیقاتی کشور، توانمندسازی و آموزش هدفمند سرمایه‌های انسانی این حوزه، تسهیل فرآیند ایجاد و توسعه کسب‌وکارهای نوپا فناور با حمایت از هسته‌های فناور دانشگاهی و شبکه‌سازی هدفمند بین دانشگاه و صنعت ارائه شده است.

این برنامه‌ها با مشارکت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به صورت هدفمند در کل کشور برگزار خواهد شد. در اجرای این برنامه به غیر از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان و مراکز آموزش عالی از ظرفیت موجود در صندوق نوآوری و شکوفایی، شتابدهنده‌های توسعه فناوری و کسب‌وکار، انجمن‌های شرکت‌های صنعتی و مراکز نوآوری استفاده شده است.