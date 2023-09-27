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۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۱۹

با هدف ترویج فناوری‌های نوین تهیه شد؛

بسته فناورانه و نوآورانه معاونت علمی برای دانشجویان و هیات علمی

بسته فناورانه و نوآورانه معاونت علمی برای دانشجویان و هیات علمی

با شروع سال تحصیلی جدید، «مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی»، اقدام به انتشار برنامه‌های فناورانه و نوآورانه خود و هشت ستاد توسعه فناوری برای دانشجویان و هیات علمی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، این بسته در قالب ۶۵ برنامه با هدف ترویج و فرهنگسازی فناوری‌های نوین در جامعه علمی و تحقیقاتی کشور، توانمندسازی و آموزش هدفمند سرمایه‌های انسانی این حوزه، تسهیل فرآیند ایجاد و توسعه کسب‌وکارهای نوپا فناور با حمایت از هسته‌های فناور دانشگاهی و شبکه‌سازی هدفمند بین دانشگاه و صنعت ارائه شده است.

این برنامه‌ها با مشارکت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به صورت هدفمند در کل کشور برگزار خواهد شد. در اجرای این برنامه به غیر از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان و مراکز آموزش عالی از ظرفیت موجود در صندوق نوآوری و شکوفایی، شتابدهنده‌های توسعه فناوری و کسب‌وکار، انجمن‌های شرکت‌های صنعتی و مراکز نوآوری استفاده شده است.

بسته فناورانه و نوآورانه معاونت علمی برای دانشجویان و هیات علمی

کد مطلب 5896748
مهتاب چابوک

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