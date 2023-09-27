آشنایی بیشتر و بهتر با لوله های پلی اتیلنی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، لوله‌های پلی اتیلنی (Polyethylene Pipes) یکی از پر طرفدارترین و همچنین، پر مصرف ترین لوله‌هایی هستند که بر پایه مواد نفتی، تولید می‌شوند. لوله‌ی پلی اتیلن برای انتقالات انواع سیالات (مایعات و گازها) در خطوط انتقال آب و فاضلاب و مواد نفتی و … مورد استفاده قرار می‌گیرد. لوله‌ها و اتصالات پلی اتیلنی بر پایه پلیمرهایی به شکل گرانول، و در طی فرآیندهایی از قبیل ذوب سازی، فرم دهی و قالب گیری و در نهایت سرد سازی، تولید می‌شوند.

مواد اولیه برای تولید لوله‌های پلی اتیلنی از سوی پتروشیمی‌های معتبر در کشور ایران خریداری شده و بعد از ذوب شدن، وارد مرحله قالب گیری می‌شوند. در آخرین مرحله، سرد سازی قالب لوله انجام شده و لوله‌ای با ضخامت و کیفیت استاندارد تولید خواهد شد.

شاید برایتان جالب باشد که لوله‌های پلی اتیلنی انواع مختلفی دارند که هر یک از آن‌ها، در صنایع از دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرند.

آشنایی با انواع لوله پلی اتیلن

لوله پلی اتیلنی بر اساس تعداد جداره‌هایی که دارند، به دو گروه کلی لوله های پلی اتیلن تک جداره و لوله های پلی اتیلن دو جداره تقسیم بندی می‌شوند. هر یک از این لوله‌ها دارای خصوصیات و ویژگی‌های زیر هستند:

لوله پلی اتیلن تک جداره:

یکی از پر تقاضاترین خطوط تولید لوله‌های پلی اتیلن، به نوع تک جداره آن اختصاص دارد. این محصول در تولیدی پارس اتیلن کیش، بیشترین کیفیت را دارد و مطابق با استاندارد DIN ۸۰۷۴ تولید شده است. چرا که تمامی مراحل تولید این محصول، از خرید گرانول گرفته تا سرد سازی لوله‌های تولید شده؛ همگی طبق نظارت سخت گیرانه و دقیق پرسنل کنترل کیفی این مجموعه صورت می‌گیرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره لوله پلی اتیلن تک جداره حتماً مقاله مربوط به آن را در آدرس زیر مطالعه بفرمایید.

لوله-پلی-اتیلن-تک-جداره-چیست؟

لوله پلی اتیلن دو جداره:

لوله پلی اتیلن دوجداره که در بسیاری از موارد به عنوان لوله پلی اتیلن کاروگیت نیز شناخته می‌شود، یکی از انواع لوله‌های پلی اتیلنی است که دارای یک جداره داخلی صاف و سیقلی در داخل؛ و یک جداره خارجی مواج می‌باشد. این محصول اغلب برای انتقال مواد شیمیایی، پساب‌های صنعتی و انتقال فاضلاب کاربرد دارد.

در یک تقسیم بندی دیگر می‌توانیم لوله‌های پلی اتیلنی را با توجه به نوع کاربردشان، در دسته بندی‌های زیر قرار دهیم:

لوله پلی اتیلن آبرسانی

لوله پلی اتیلن فاضلابی

لوله پلی اتیلن گاز رسانی

لوله پلی اتیلن آبیاری قطره‌ای

آشنایی با ویژگی‌های لوله‌های پلی اتیلنی

لوله پلی اتیلنی ویژگی‌ها و مزایای منحصر به فردتری نسبت به لوله‌های قدیمی با جنس بتن و یا آهن دارند. برخی از این خصوصیات که سبب افزایش تقاضا برای تهیه و تولید لوله‌های پلی اتیلنی شده است، عبارتند از:

وزن پایین و سبک

مقاومت بالا در برابر ضربه

انعطاف پذیری بسیار خوب

امکان نصب و راه اندازی آسان

مقاومت بالا در برابر تغییرات دمایی

مقاومت در برابر مواد شیمیایی و خوردگی

مقاومت بالا در برابر فشار داخلی سیالات

طول عمر مفید بالا و دعم نیاز به تعمیرات مکرر

بهداشتی بودن و عدم انتشار مواد آلوده در داخل سیالات منتقله

علت تمامی این مزایا و ویژگی‌های منحصر به فردی که لوله‌های پلی اتیلنی دارند، جنس مواد اولیه آن‌ها، یعنی مواد نفتی (اتیلن) پلیمریزه می‌باشد. این مواد طی فرآیندهای تولید لوله پلی اتیلن به خوبی تغییر شکل داده، مقاومت بسیار بالایی خواهند داشت و همچنین از درجه بهداشت و کیفی بالایی برخوردار خواهند بود.

لوله‌های پلی اتیلن، لوله‌های پلاستیکی ساخته شده از پلیمر، که باتوجه به ساختار شیمیایی منحصر به فرد خود دارای ویژگی‌های فوق العاده ای هستند و همین ویژگی‌ها سبب شده تا در صنعت با استقبال بی نظیری روبرو شود.

درست است که مزایای بی شمار لوله‌های پلی اتیلن دلیلی برای استفاده از این محصول می‌باشد، اما این لوله‌ها؛ از چه معایب و ایراداتی برخوردارند؟

معایب استفاده از لوله‌های پلی اتیلن چیست؟

شاید بهتر باشد به جای آنکه بگوییم "معایب لوله پلی اتیلن" بهتر باشد بگوییم، "نقاط ضعف لوله‌های پلی اتیلنی". این محصولات با اینکه راه حلی پایدار و بسیار سازگار با محیط زیست هستند؛ اما نقاط ضعفی نیز دارند که به شرح زیر می‌باشند:

ضعف و ناتوانی در قدرت مکش لوله

نیاز به لایه محافظ در برابر اشعه ماوراء بنفش خورشید

کاهش مقاومت و تشدید این امر با افزایش دمای محیط

کاهش عمر مفید محصول به دنبال انتقال آب‌های حاوی کلر

امکان خراش دیدگی بر روی سطح خارجی لوله حین نصب یا جابجایی

با این وجود، مزایای استفاده از لوله پلی اتیلن در مقایسه با معایب آن بسیار بیشتر بوده و با رعایت برخی نکات ایمنی همچون ایجاد پوشش برای محافظت در برابر نور خورشید و یا مدیریت سیالات منتقله به کمک لوله؛ همگی در بهبود نقاط ضعف لوله‌های پلی اتیلنی نقش خواهند داشت.

آشنایی با عوامل تاثیر گذار بر قیمت لوله پلی اتیلن

مهم‌ترین و شاید تاثیر گذارترین عامل بر روی قیمت لوله پلی اتیلن، نوع و کیفیت مواد اولیه آن است. فارغ از مواد اولیه، عوامل دیگری هم به صورت مستقیم در ایجاد نوسان در قیمت لوله پلی اتیلن نقش دارند که عبارتند از:

وزن و حجم لوله

نوسانات قیمت ارز

قیمت خام مواد اولیه

سایز و ابعاد و ضخامت لوله‌ها

هزینه تمام شده برای تولید لوله

هزینه جابجایی و راه اندازه لوله و اتصالات

البته تعیین قیمت لوله پلی اتیلن تنها به این موارد بستگی ندارد. بلکه به درجه و گرید مواد اولیه لوله پلی اتیلن نیز وابسته است.

خرید لوله پلی اتیلن درجه یک از پارس اتیلن کیش

پارس اتیلن کیش (fa.parsethylene-kish.com) با بیش از ۲۰ سال سابقه تولید و فروش انواع لوله و اتصالات از جنس پلی اتیلن، به عنوان یکی از برترین تولید کنندگان و در عین حال فروشندگان درجه یک در ایران شناخته می‌شود.

این مجموعه با برخورداری از بروز ترین دستگاه‌های آلمانی برای ذوب کردن و قالب گیری لوله و اتصالات، به کار بردن گرانول‌های اولیه با کیفیت و همچنین داشتن آزمایشگاه کنترل کیفی اختصاصی در داخل کارخانه؛ تبدیل به تولید کننده‌ای درجه یک و قابل اعتماد شده است.

این مجموعه همواره کیفیت بالا و امنیت را سر لوجه فعالیت‌های خود قرار داده و از همین رو، توانسته است تا نه تنها اعتماد مشتریان ایرانی و پروژه‌های داخلی؛ بلکه اعتماد بسیاری از مشتریان اروپایی را نیز به خود جلب کند.

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