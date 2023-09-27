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۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۴۷

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی:

مدیران و کارکنان قضایی خراسان شمالی ارزیابی می‌شوند

مدیران و کارکنان قضایی خراسان شمالی ارزیابی می‌شوند

بجنورد- رئیس کل دادگستری خراسان شمالی از ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان قضایی خبر داد و گفت: اولویت اول دادگستری استان در این حوزه، ارزشیابی نقطه به نقطه مدیران است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا براتی زاده صبح چهار شنبه در حاشیه بازدید از حوزه قضائی مانه و سملقان اظهار کرد: مدیران، قضات و کارکنان می‌بایست قانون مداری و خوش رفتاری با مردم را سر لوحه کار خود قرار دهند.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی ادامه داد: هرگاه نظارت‌ها هدفمندتر و با برنامه تر باشد، اهداف به شکل بهتری محقق می‌شوند.

وی از ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان قضائی خبر داد و افزود: اولویت اول دادگستری استان در این حوزه، ارزشیابی نقطه به نقطه است.

براتی زاده با اشاره به مشوق‌های انگیزشی و سازوکارهای تنبیهی در بررسی عملکرد کارکنان، گفت: مهم‌ترین مسأله این است که در چنین وضعیتی صرفاً به ارزیابی‌های کلی اکتفا نخواهد شد.

کد مطلب 5896892

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