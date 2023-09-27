به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا براتی زاده صبح چهار شنبه در حاشیه بازدید از حوزه قضائی مانه و سملقان اظهار کرد: مدیران، قضات و کارکنان می‌بایست قانون مداری و خوش رفتاری با مردم را سر لوحه کار خود قرار دهند.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی ادامه داد: هرگاه نظارت‌ها هدفمندتر و با برنامه تر باشد، اهداف به شکل بهتری محقق می‌شوند.

وی از ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان قضائی خبر داد و افزود: اولویت اول دادگستری استان در این حوزه، ارزشیابی نقطه به نقطه است.

براتی زاده با اشاره به مشوق‌های انگیزشی و سازوکارهای تنبیهی در بررسی عملکرد کارکنان، گفت: مهم‌ترین مسأله این است که در چنین وضعیتی صرفاً به ارزیابی‌های کلی اکتفا نخواهد شد.