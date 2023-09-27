احتمال توافق میان تهران و واشنگتن افزایش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر در سخنانی اعلام کرد که پس از توافق تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا احتمال دستیابی به توافق‌های جدید میان ۲ طرف افزایش یافته است.

الانصاری در رابطه با موضوع انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز ایران نیز گفت: توافق‌شده که موضوعات اختلافی موجود در پرونده هسته‌ای ایران به موضوعاتی کوچکتر شکسته شوند تا گفتگو پیرامون آنها آسانتر شود.

سخنگوی وزارت خارجه قطر در ادامه با اشاره به نقش قطر در دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن گفت: وجود یک بستر انسانی در دوحه، گفتگو و دستیابی به توافق را آسانتر می‌کند.

الانصاری ضمن اشاره به موضع قطر در قبال توافق احتمالی ایران و آمریکا در زمینه موضوعات مرتبط با انرژی هسته‌ای افزود: ما در برهه زمانی پیش‌رو منتظر تحولات مثبت در این موضوع هستیم.

وی با اعلام مخالفت قطر نسبت به گسترش سلاح‌های اتمی در خاورمیانه تاکید کرد: باید این نوع سلاح‌ها از منطقه دور و نظام‌هایی که سلاح‌های اتمی در اختیار دارند خلع سلاح شوند. در رأس این نظام‌ها اسرائیل قرار دارد.

سخنگوی وزارت خارجه قطر در ادامه با اشاره به نقش توافق تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا در توافق‌های احتمالی آینده گفت: تبادل زندانیان میان تهران و واشنگتن فضای بهتری را برای توافق کامل در رابطه با موضوع هسته‌ای به وجود آورد.