به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سوینا، گروه سوینا در تازه‌ترین فعالیت خود، نسخه ویژه نابینایان فیلم سینمایی کلاسیک «همه مردان رئیس جمهور» به کارگردانی آلن جی پاکولا را پنجشنبه ۶ مهر منتشر می‌کند.

این فیلم روز پنجشنبه ساعت ۱۹ از رادیو سوینا پخش می‌شود و پس از آن، روی سایت سوینا در دسترس مخاطبان قرار می‌گیرد، نظارت متن و ضبط این برنامه به عهده امیر سلیمانی بوده و متن روایت این فیلم را محدثه واعظی‌پور نوشته است. این برنامه در استودیو شهر صدای پارسیان ضبط شده و مسعود زرگران صدای آن را تدوین و میکس کرده است.

این گروه پیشتر نسخه توضیح‌دار فیلم‌های سینمایی کلاسیک نظیر «کازابلانکا» با صدای سحر دولتشاهی، «دزد دوچرخه» با صدای محسن بهرامی، «بر باد رفته» با صدای شبنم مقدمی و ... را منتشر کرده است.