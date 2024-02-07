نمایش سه مستند خارجی/ نسخه ویژه نابینایان «درخت زندگی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمهای مستند «در گوشه» به کارگردانی جفری گیلمارد، «ماجرای سباستین بلین: ریباند» ساخته ژیل سیمونه، وینسنت استیونز و تیم وروورت و «مادر همه دروغها» به کارگردانی اسماً المدیر از ساعت ۱۶ روز دوشنبه ۲۳ بهمن ماه در سالن حقیقت روی پرده میروند.
ورود و استفاده از این برنامه نمایش برای علاقهمندان آزاد و رایگان است. نمایش مستندهای ایرانی و خارجی یکشنبه و دوشنبه هر هفته در مرکز گسترش ادامه دارد.
فیلم ترنس مالیک برای نابینایان شنیدنی شد
کیوان کثیریان فیلم سینمایی «درخت زندگی» ساخته ترنس مالیک را برای نابینایان توضیحدار کرد.
گروه سوینا در تازهترین فعالیت خود، نسخه ویژه نابینایان فیلم سینمایی کلاسیک «درخت زندگی» به کارگردانی ترنس مالیک را پنجشنبه ۱۹ بهمن ماه منتشر میکند.
نظارت متن و ضبط این برنامه به عهده امیر سلیمانی بوده و متن روایت این فیلم را شیدا محمدطاهر نوشته است. این برنامه در استودیو شهر صدای پارسیان ضبط شده و مسعود زرگران نیز صدای آن را تدوین و میکس کرده است.
نسخه ویژه نابینایان فیلم سینمایی «درخت زندگی» روز پنجشنبه ساعت ۱۹ در سایت سوینا منتشر میشود.
علاقهمندان میتوانند با مراجعه به اینجا به فایل صوتی فیلمهای سینمایی توضیحدار دسترسی داشته باشند.
این گروه پیشتر نسخه توضیحدار فیلمهای سینمایی کلاسیک «کازابلانکا» با صدای سحر دولتشاهی، «دزد دوچرخه» با صدای محسن بهرامی، «بر باد رفته» با صدای شبنم مقدمی، «روانی» با صدای حبیب رضایی، «در بارانداز» با صدای الهام کردا، «دزیره» با صدای هنگامه قاضیانی، «ربهکا» با صدای ترانه علیدوستی، «دوازده مرد خشمگین» با صدای مهدی پاکدل، «همشهری کین» با صدای پریوش نظریه، «محمد رسول الله (ص)» با صدای امین تارخ، «اشکها و لبخندها» با صدای مهتاب کرامتی، «پرندگان» با صدای پانتهآ پناهیها، «سیندرلا» با صدای ویشکا آسایش، «آخرین قطار گان هیل» با صدای بهروز شعیبی، «داشتن و نداشتن» با صدای افشین هاشمی، «جادوگر شهر اُز» با صدای شقایق دهقان، «پرواز بر فراز آشیانه فاخته» با صدای پارسا پیروزفر، «ماجرای نیمروز» با صدای سجاد افشاریان، «فارست گامپ» با صدای محمد بحرانی، «کریمر علیه کریمر» با صدای باران کوثری، «آمادئوس» با صدای رضا یزدانی، «درخشش» با صدای رضا بهبودی، «خوشههای خشم» با صدای علی دهکردی، «این گروه خشن» با صدای جهانگیر کوثری، «ماهی بزرگ» با صدای ستاره پسیانی، «شکارچی گوزن» با صدای پانتهآ بهرام، «محله چینیها» با صدای علی سرابی، «سکوت برهها» با صدای بهروز رضوی، «نیمه شب در پاریس» با صدای داریوش کاردان، «رهایی از شاوشنک» با صدای مازیار لرستانی، «دکتر ژیواگو» با صدای بهرام رادان، «همه مردان رئیس جمهور» با صدای منصور ضابطیان و «شیر شاه» با صدای باران کوثری را منتشر کرده است.
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