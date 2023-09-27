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۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۴۸

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی:

قطعی آب شرب در برخی از مناطق شهر ارومیه رفع شد

قطعی آب شرب در برخی از مناطق شهر ارومیه رفع شد

ارومیه - مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی از رفع قطعی آب شرب در برخی مناطق شهر ارومیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اشرفی در این زمینه با بیان اینکه به دنبال وقوع شکستگی در خط انتقال آب، برخی مناطق شهر ارومیه دچار افت فشار و یا قطعی آب شدند، اظهار کرد: در این اتفاق پیش بینی نشده که شب گذشته بر روی خط انتقال آب ۶۰۰ آزبست برگشتی از مخزن طرزیلو واقع در خیابان شهیدباهنر به وقوع پیوست، آب شرب حدود سه هزار مشترک واقع در خیابان‌های استادان، برق، عمار، یاسر، ۹ پله، ارم، صائب تبریزی، پوررشید، وکیلی، ۸ شهریور، معلم و شهید باهنر قطع و یا با افت فشار مواجه شد.

وی افزود: به دنبال وقوع این اتفاق، اکیپ‌های رفع اتفاق برای تعمیر شکستگی لوله در محل حاضر و نسبت به ترمیم خط و برقراری مجدد جریان آب شرب اقدام کردند.

اشرفی گفت: با اقدامات انجام شده توسط اکیپ رفع اتفاقات امور آب و فاضلاب شهرستان ارومیه در حال حاضر شکستگی در خط انتقال رفع و آب شرب مشترکین واقع در این مناطق برقرار شده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی ضمن پوزش از مردم در مدت زمان قطع جریان آب شرب اظهار کرد: در مدت زمان ترمیم این خط و به منظور تأمین آب شرب مورد نیاز مشترکین، تانکرهای آبرسانی به صورت آماده باش جهت ارائه خدمات در مناطق شامل قطعی و یا افت فشار مستقر بودند.

کد مطلب 5897072

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