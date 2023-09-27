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کد مطلب 5897104
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۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۳۱

یوسف صبری پنجمین فینالیست ایران

یوسف صبری پنجمین فینالیست ایران

یوسف صبری نماینده وزن منفی ۷۵ کیلوگرم ووشو ساندا مردان ایران با پیروزی برابر حریف خود از افغانستان راهی فینال شد.

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