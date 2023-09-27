دریافت 82 MB کد مطلب 5897104 https://mehrnews.com/x33875 ۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۳۱ کد مطلب 5897104 فیلم ورزش فیلم ورزش ۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۳۱ یوسف صبری پنجمین فینالیست ایران یوسف صبری نماینده وزن منفی ۷۵ کیلوگرم ووشو ساندا مردان ایران با پیروزی برابر حریف خود از افغانستان راهی فینال شد. کپی شد مطالب مرتبط شهربانو منصوریان: مدال برنز را نمی گرفتم بهتر بود محمدسیفی یک گام تا کسب مدال طلا سلیمی به فینال مسابقات ووشو راه یافت شجاع پناهی دومین فینالیست ووشو در بازی های آسیایی شهربانو منصوریان به مدال برنز بسنده کرد برچسبها ووشو مسابقات ووشو افغانستان فینال
نظر شما