تشکیل ارتش ۲۰ میلیونی سایبری نیاز امروز کشور

سعید جابری انصاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تهدیداتی که از سوی دشمن علیه کشور در فضای مجازی ایجاد می‌شود، اظهار کرد: ایجاد ارتش ۲۰ میلیونی سایبری نیاز امروز کشور است.

وی ادامه داد: با بیان اینکه فضای سایبر یک دامنه جهانی پویا و دائم التغییر است که قابل کنترل توسط هیچ کسی نیست و افرادی که به عنوان کاربر وارد این فضا می‌شوند باید تسلط کافی بر آن داشته باشند، اظهار کرد: آسیب‌ها و مشکلات فضای سایبری باید مورد بررسی قرار بگیرد و با برنامه‌ریزی‌های مناسب تهدیدات را تبدیل به فرصت کنیم تا استفاده‌ای خوب و مطلوب صورت بگیرد زیرا بدون آگاهی و برنامه‌ریزی استفاده از فضای مجازی قطعاً آسیب‌زا خواهد بود.

جابری انصاری افزود: امروز مورد حملات دشمن در فضای مجازی هستیم و همانگونه که رهبر معظم انقلاب در سخنان خود تأکید فرمودند «فضای مجازی به اندازه انقلاب اسلامی اهمیت دارد» نیازمند تشکیل لشکری سایبری بیست میلیونی برای دفاع از کیان ارزش‌های انقلاب اسلامی و ایجاد چتر آفندی برای مقابله با حملات در فضای مجازی و در خطر بودن سلامت روان عموم مردم به ویژه نوجوان نیازمند یک صدایی از سوی دستگاه‌های متولی در حوزه فضای مجازی هستیم.

جابری انصاری در پایان خاطر نشان کرد: امروز نیازمند راهبردهای آفندی با الگو گیری از روحیه شهدا همچون سرلشکر شهید سلیمانی و حججی هستیم. پیشنهاد می‌شود با تشکیل ارتش بیست میلیونی با محوریت و حمایت رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به ندای رهبری انقلاب لبیک بگوییم.