واحد زیست محیطی تصفیه گازوئیل پالایشگاه اصفهان بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، واحد زیست محیطی تصفیه گازوئیل پالایشگاه اصفهان پیش از ظهر جمعه با حضور حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران به بهره برداری رسید.

گفتنی است واحد زیست محیطی تصفیه گازوئیل در راستای ارتقا کیفی محصولات با ظرفیت ۱۰۰ هزار بشکه در روز افتتاح رسمی شد.

این واحد بزرگ صنعتی در زمینی به مساحت ۲۱۰ هکتار و با هدف کاهش میزان گوگرد از ۱۰ هزار به ۱۰ پی پی ام احداث شده است. در حال حاضر ظرفیت این واحد به ۱۲۰ هزار بشکه در روز رسیده و با جداسازی روزانه ۳۶۰ تن گوگرد از گازوئیل در پاکسازی هوای شهرها کمک شایانی می‌کند به طوی که هوای پاک و دور از آلایش را به هموطنان خود هدیه می‌کند.

در این پروژه حدود ۱۴ هزار تن نصب تجهیزات، یک هزار و ۲۰۰ کیلومتر کابل کشی، ۹۵۰ هزار اینچ قطر لوله کشی و بیش از ۸۳ هزار متر مکعب بتن ریزی انجام شده است. درحالی که زمان بندی اجرا و راه اندازی پروژه تا پایان سال ۱۴۰۲ اعلام شده بود، که با درایت مدیریت جدید و تحولگرا، این واحد ۱۶ ماه زودتر از برنامه پیش بینی شده به بهره برداری رسید و موجب ۱۹.۵ همت سود بیشتر از طریق عدم النفع و هزینه‌های پروژه شد.

با بهره برداری از این پروژه روزانه ۳۰۰ تن گوگرد از هوای ۱۷ استان کشور حذف شده و برای ۴۲ میلیون نفر ساعت به صورت مستقیم و غیر مستقیم اشتغال زایی شده است.