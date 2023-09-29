به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن دهشیری در خطبه‌های نمازجمعه امروز اردستان، اظهار داشت: انسان‌ها اگر سعی کنند در زندگی خود با بزرگواری و محبت صله ارحام و رابطه با خویشاوندان را داشته باشند تمام خیرهای دنیا و آخرت را خواهد داشت همچنین درست نیست که اشخاص در مقابل ستمگران عجز داشته باشند.

وی افزود: هفتم مهر ماه یادآور شهدای بزرگ دفاع مقدس همچون سرداران نامجو، جهان‌آرا و کلاهدوز است که بعد از عملیات شکستن حصر آبادان بر اثر حادثه سقوط هواپیما به شهادت رسیدند بنابراین گرامیداشت یاد شهدا ضرورت دارد.

امام جمعه اردستان با بیان اینکه ضروری است که کرامت انسان‌ها حفظ شود، تصریح کرد: اکرام و احترام گذاشتن به بزرگ‌ترها تنها شامل خوراکی دادن نمی‌شود بلکه علاوه بر این موارد، باید انسان‌ها در طول زندگی خود بزرگ‌ترها را اکرام و تکریم کنند.

دهشیری خاطرنشان کرد: مرکز سالمندان کوثر اردستان با مشارکت خیران و تلاش هیئت مدیره این مرکز افتتاح شده و در آستانه روز سالمند آماده پذیرش سالمندان است اما باید کمک به این مراکز را در دستور کار خود قرار دهیم چرا که اسلام دین تکریم و کرامت است.

وی یادآور شد: دهه وقف از تاریخ شانزدهم ربیع الاول و از دهم تا هفدهم دهه وقف نامیده شده که در شهرستان اردستان مراکز وقفی بسیاری وجود دارد و همچنین نباید افراد اموال و بناهای موقوفه را استفاده‌های خارج از وقف آن انجام داده و یا آن را به نام خود سند دار کنند.

امام جمعه اردستان بیان کرد: آرامش و امنیتی که در زندگی انسان‌ها وجود دارد مرهون تلاش و خدمات شبانه‌روزی دستگاه‌های امنیتی و نظامی است که از دشمنان اطلاعات را به دست آورده و ردیابی اسرار محرمانه اسرائیلی‌ها موجب وحشت دشمنان شده است.

دهشیری خاطر نشان کرد: برخی مسائل با هدف برطرف شدن مشکلات مردم در نمازجمعه بیان می‌شود و بسته شدن یکی از سالن‌های ورزشی شهر نباید در بازگشایی آن تأخیر به وجود آید و برای استفاده مردم سریع بازسازی شود.