کلید موفقیت مسلمانان در وحدت است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله دری نجف آبادی در خطبه‌های امروز اراک با اشاره به اینکه کلید موفقیت مسلمانان جهان در توحید و وحدت کلمه است، افزود: مهمترین منابع جهان در اختیار مسلمانان است که در صورت وحدت می‌تواند زمینه ساز توسعه کشورها و ملت‌های مسلمان باشد نه اینکه هم از منابع ما استفاده کند و هم چهره اسلام و مسلمانان را مخدوش کند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: در این میان افراد و گروه‌هایی به دنبال تفرقه افکنی بین مسلمانان هستند.

وی هفته وحدت را ابتکار مقدس امام راحل دانست و گفت: وحدت به معنای بی توجهی به مرزهای کشورهای اسلامی نیست بلکه بی مرزی در اندیشه و پیوند دل‌ها است و اکنون جهان اسلام نیازمند وحدت علمی عملی و اجتماعی مسلمانان است.

خطیب جمعه اراک در ادامه با اشاره به بازگشایی مدارس گفت: دانش آموزان امانتی در دست معلمان است که با تربیت و آموزش درست می‌توانند چمران و سردار سلیمانی های آینده کشور باشند.

وی همچنین تقوا را سرمایه دنیا و آخرت دانست و افزود: باید مراقب بود و در دام بی تقوایی رسانه‌های غربی نیفتاد.