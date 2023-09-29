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۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۰۵

امام جمعه اراک:

کلید موفقیت مسلمانان در وحدت است

کلید موفقیت مسلمانان در وحدت است

اراک- امام جمعه اراک گفت: کلید موفقیت مسلمانان جهان در توحید و وحدت کلمه است و این گونه بیگانگان نمی‌تواند بین ما تفرقه بیندازند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله دری نجف آبادی در خطبه‌های امروز اراک با اشاره به اینکه کلید موفقیت مسلمانان جهان در توحید و وحدت کلمه است، افزود: مهمترین منابع جهان در اختیار مسلمانان است که در صورت وحدت می‌تواند زمینه ساز توسعه کشورها و ملت‌های مسلمان باشد نه اینکه هم از منابع ما استفاده کند و هم چهره اسلام و مسلمانان را مخدوش کند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: در این میان افراد و گروه‌هایی به دنبال تفرقه افکنی بین مسلمانان هستند.

وی هفته وحدت را ابتکار مقدس امام راحل دانست و گفت: وحدت به معنای بی توجهی به مرزهای کشورهای اسلامی نیست بلکه بی مرزی در اندیشه و پیوند دل‌ها است و اکنون جهان اسلام نیازمند وحدت علمی عملی و اجتماعی مسلمانان است.

خطیب جمعه اراک در ادامه با اشاره به بازگشایی مدارس گفت: دانش آموزان امانتی در دست معلمان است که با تربیت و آموزش درست می‌توانند چمران و سردار سلیمانی های آینده کشور باشند.

وی همچنین تقوا را سرمایه دنیا و آخرت دانست و افزود: باید مراقب بود و در دام بی تقوایی رسانه‌های غربی نیفتاد.

کد مطلب 5898432

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