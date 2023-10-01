محمود قربانی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برنامه‌های تدارک شده در هر شهرستان به صورت جشن‌های محلی و تجمیعی بوده و به واسطه همزمانی با هفته دفاع مقدس برنامه شبی با شهدا نیز برگزار و در حال انجام است.

وی تاکید کرد: عمده برنامه‌های شهرستان‌ها ویژه اراک، ساوه، خمین، محلات و دلیجان با رویکرد محله محوری برگزار می‌شود.

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان اراک بیان کرد: جشن خیابانی ویژه هفته وحدت شب گذشته در اراک با استقبال بالای ۲ هزار نفر برگزار شد که از امروز پنج جشن خیابانی در مناطق مختلف اراک از جمله شهرک الهیه پارک گل نرگس، خیابان مشهد، شهرک الغدیر، شهرک صنایع و شهر صنعتی و در فضای باز برگزار می‌شود.

قربانی خاطرنشان کرد: همزمان با هفته وحدت در تمام شهرستانهای استان مرکزی ۱۲ برنامه در پنج محله، برنامه شبی با شهدا و ۱۲ برنامه تجمیعی برگزار و در حال انجام است که این آئین‌ها به غیر از برنامه‌های پیش بینی شده در مساجد استان است.

وی گفت: همچنین برای نخستین بار، برنامه «طلایه داران کرامت» در راستای تقدیر از هیأت‌های مذهبی فعال شهرستان اراک با حضور ۴۰۰ نفر در فرهنگسرای شهر اراک برگزار می‌شود.