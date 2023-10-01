دلایل شکست تیم ملی والیبال ایران برابر آلمان از نگاه بهروز عطایی

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز عطایی بعد از شکست تیمش در نخستین بازی رقابتهای انتخابی المپیک گفت: فکر می‌کنم که تیم آلمان بازی بهتری انجام داد. ایران در دریافت و حمله خوب نبود و حریف توانست خود را به ما تحمیل کند. ضمن اینکه تیم ایران در دفاع و توپ‌گیری پرخطا ظاهر شد.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران ادامه داد: خستگی روی تیم اثر گذاشت. اگر توجه کرده باشید من از تمام بازیکنان استفاده کردم چون حس کردم که توان بدنی تیم به شدت تحلیل رفته ولی این تغییرات اثر خود را نداشت و کار دشوار شد.

عطایی در خصوص تعویض پوریا حسین خانزاده با امین اسماعیل‌نژاد در جریان ست چهار دیدار برابر آلمان اظهار داشت: زمانی که تحت فشار سخت قرار گرفتیم و توپ‌های ما عالی نمی‌رسید نیاز بود که بازیکنان های بال زن ایران یعنی قطرپاسورها کمک کنند که این جریان تغییر کند.

وی افزود: متاسفانه به دلیل خستگی زیاد امین اسماعیل‌نژاد و صابر کاظمی که پس از دو ست کاملا مشهود بود، در ست چهارم همانطور که فکر می‌کردم پس از آمارگیری از کادر فنی متوجه شدم که آمار این دو بازیکن بسیار پایین است و اثرگذاری‌ای که از این پست انتظار می‌رود، اتفاق نیافتاده است.

عطایی با اشاره به تعویض خانزاده با اسماعیل‌نژاد تصریح کرد: دست به کاری ریسکی زدیم تا شاید از این مخمصه خارج شویم و پوریا حسین خانزاده را که بازیکنی قدرتی است و آمادگی بدنی بالایی دارد در این پست گذاشتیم که به تیم کمک کند اما این بازیکن هم در واقع فرصت چندانی نیافت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مهم ترین دلیل این تغییر عمل نکردن خوب دو قطرپاسور به دلیل خستگی بود و قطعا این وضعیت در مسابقات بعد ترمیم خواهد شد و کیفیتی که از این دو بازیکن انتظار داریم را به شکل خوب خواهیم دید.