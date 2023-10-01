اوضاع امنیت داخلی «اسرائیل» را هیچگاه به این وخامت ندیده بودم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «دن هرئل» معاون رئیس اسبق ستاد ارتش رژیم صهیونیستی تاکید کرد: هیچگاه امنیت داخلی اسرائیل را تا این حد در شرایط وخیم ندیده بودم.
وی در سخنان خود تصریح کرد: اقدامات این کابینه شرور باعث فروپاشی ارتش اسرائیل خواهد شد و خطری برای ماهیت آن به شمار میرود.
هرئل اضافه کرد: اقدامات کابینه برای تضعیف جایگاه دادگاه عالی باعث وارد آوردن ضربات گسترده به یگانهای ذخیره و بخشهای بسیار مهم ارتش اسرائیل و کاهش توان بازدارندگی و عملیاتی نظامیان ما شده است.
وی تاکید کرد: این خسارتها و آسیبها کم کم به نیروهای نظامی اصلی ارتش نیز کشیده میشود و این پایان کار ارتش است.
«شائول موفاز» رئیس سابق ستاد ارتش رژیم صهیونیستی پیشتر با انتقاد از سیاستهای کابینه کنونی این رژیم اذعان کرد که نقطه اتکا تل آویو در جنگهای آینده، نیروی هوایی ارتش است و در سایه بیتوجهی به آن امکان پیروزی در نبرد وجود نخواهد داشت.
این مقام ارشد باسابقه رژیم صهیونیستی با انتقاد از کابینه نتانیاهو افزود: سیاستهای کابینه کنونی و اعتراضات در صفوف نیروهای ارتش ضد سیاستهای قضائی نتانیاهو به کارآمدی ارتش لطمه زده است.
موفاز تاکید کرد: نیروی هوایی ارتش نقطه اتکا «اسرائیل» است و در صورت عدم توانمند سازی ظرفیت نیروهای هوایی ارتش در جنگهای آینده امکان پیروزی نخواهیم نداشت.
وی تصریح کرد: نارضایتی نیروهای ذخیره ارتش در شرایط کنونی که با اعتراضات ضد برنامه اصلاحات قضائی نتانیاهو همراه شده است بسیار خطرناک است و «اسرائیل» بدون نیروهای ذخیره توان کافی در جنگهای آینده برای مقابله با رقیبان خود را نخواهد داشت.
در همین راستا، «دانیل هاگری» سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد که برخی از نیروهای ذخیره ارتش و به ویژه در نیروی هوایی تمایلی برای انجام خدمت ندارند و این مسئله در هفتههای اخیر از چالشهای بسیار جدی در ارتش به شمار میرود.
رسانههای عبری زبان نیز با اذعان به کاهش کارآمدی روزافزون ارتش در اعتراض به سیاستهای کابینه با هشدار به تضعیف ارتش اعلام کردند که اسکادرانهای زیادی از نیروی هوایی از انجام وظیفه سرباز میزنند.
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